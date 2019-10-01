Eurosport
«Бавария» разобьет «Тоттенхэм», «Зенит» провалится с «Бенфикой». Главные ставки на ЛЧ
Есть приятный прогноз для Семина.
«Зенит» – «Бенфика» (2 октября, 22:00)
Ставка: непоражение гостей за 1,64
Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий, «Зенит»Getty Images
Главную проблему «Зенита» сформулировал Дзюба. Сразу после матча с «Локо» форвард сказал: «Играли безобразно». На самом деле, эта характеристика относится ко всем играм питерцев, когда они натыкаются на грамотную и подвижную оборону.
Учитывая, что «Бенфика» пропустила меньше всех в Суперлиге и рассчитывает набрать первые очки в ЛЧ, встреча будет фантастически трудной. Нет ни одной причины считать «Зенит» фаворитом – наоборот, здорово, если удастся набрать хотя бы очко.
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«Реал» – «Брюгге» (1 октября, 19:55)
Ставка: вин хозяев с форой «минус полтора» за 1,81
Трипл-килл в Париже стал для «Мадрида» точкой невозврата: пока хейтеры «бланкос» говорили о камбэке Моуринью, Зидан отретушировал оборону и закрепился на первой строчке в Примере.
Теперь надо подправить дела в Лиге чемпионов, причем разницы мячей это тоже касается. По уровню «Брюгге» вполне соответствует условному «Вальядолиду» или «Эйбару», так что можно брать солидную фору и ни о чем не париться.
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«Тоттенхэм» – «Бавария» (1 октября, 22:00)
Ставка: «шпоры» забьют, но не выиграют за 1,96
Тренировка «Тоттенхэма»Getty Images
Кажется, эпоха Почеттино действительно заканчивается: «Тоттенхэм» растерял стабильность и уже как будто не верит, что может выиграть хотя бы один титул с этим коучем. О повторении прошлогоднего финального маршрута там тоже никто не думает – хорошо бы выйти из группы, а остальное не так важно.
Короче, в меру депрессивные «шпоры» примут монструозную и безжалостную «Баварию». Немцы (особенно Левандовский) сейчас в той форме, которая исключает поражения от команд вроде «Тоттенхэма» – «Мюнхен» просто расстреливает всех в Бундеслиге. Но брать обычный Х2 на гостей слишком тривиально. Эта ставка радикально усиливается голом хозяев, потому что а) они все еще смело и оригинально нападают б) периодически «Бавария» зевает в обороне.
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«Локомотив» – «Атлетико» (1 октября, 22:00)
Ставка: победа хозяев с форой «плюс один» за 1,69
Патриотичный выбор, но нужно учитывать два фактора. Во-первых, «Локо» сейчас играет невероятно солидно: Семин даже без продвинутой статистики (и без Миранчуков) поставил суперсбалансированный футбол, который позволил грохнуть и «Байер», и «Зенит». Во-вторых, у «Атлетико» без Гризманна явные траблы с результативностью: команда Симеоне забила всего 7 мячей в Примере (меньше, чем у 16-го «Хетафе») и в трех играх из семи вообще ничего не заковыряла.
Понятно, что мадридцы сильнее «Локо», но эта разница нивелируется единичной форой. Даже в случае минимального поражения деньги вернутся на счет, а ничья принесет хороший куш – его можно забрать тут.
А еще:
– «Обе забьют» (1,6) в игре «Аталанты» и «Шахтера» залетят как дети в школу. Итальянцы продолжают жечь в Серии А, украинцы разрывают свою лигу – теперь пора выжигать искры в Европе. Будет настоящее мясо – удивительно, что коэффициент вполне приличный, потому что голы гарантированы. 1 октября, 19:55.