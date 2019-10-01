Дом полузащитника «Атлетико» Томаса Партея в пригороде Мадрида ограбили.

Ганец улетел в Москву на матч с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, и медвежатники этим воспользовались, пишет COPE. Грабители вломились в дом, но напоролись там на домработницу футболиста. Воры угрожали женщине, собрали все драгоценности, деньги и ценные предметы и сбежали.

Грабеж испортил Томасу Партею настроение перед важным матчем: 1 октября в 22:00 «Атлетико» сыграет против «Локомотива» в группе D Лиги чемпионов.

Томас Партей сыграл 6 матчей в чемпионате Испании-2019/20 и забил один мяч.

Качай приложение Eurosport для iOS и Android