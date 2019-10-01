Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, как общается с Лионелем Месси и Усманом Дембеле.

«Месси не из тех, кто много болтает. Я тоже. Так что нам сложно общаться друг с другом. Я привез ему мате, так что мы движемся в правильном направлении. Надо устанавливать связи, совершенствовать их. Я здесь, чтобы помочь.

С Дембеле я всегда рядом и готов помочь. Он тренируется, приходит раньше, чтобы развивать тело и ноги, а также бережет свое здоровье. Когда тебя настигает череда травм, сложно ее остановить. Все его поддерживают. Мы готовы помогать ему и делать так, чтобы он хорошо себя чувствовал», – объяснил Гризманн в интервью Marca.

Антуан Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро летом 2019-го.

Трансфер Усмана Дембеле из «Боруссии» обошелся каталонцам в 105 мультов.

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