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Гризманн: «Нам с Месси сложно общаться»
Трудности перевода в каталонском клубе.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, как общается с Лионелем Месси и Усманом Дембеле.
«Месси не из тех, кто много болтает. Я тоже. Так что нам сложно общаться друг с другом. Я привез ему мате, так что мы движемся в правильном направлении. Надо устанавливать связи, совершенствовать их. Я здесь, чтобы помочь.
С Дембеле я всегда рядом и готов помочь. Он тренируется, приходит раньше, чтобы развивать тело и ноги, а также бережет свое здоровье. Когда тебя настигает череда травм, сложно ее остановить. Все его поддерживают. Мы готовы помогать ему и делать так, чтобы он хорошо себя чувствовал», – объяснил Гризманн в интервью Marca.
- Антуан Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро летом 2019-го.
- Трансфер Усмана Дембеле из «Боруссии» обошелся каталонцам в 105 мультов.
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