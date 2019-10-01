«Шахтер» одержал волевую победу на выезде на «Аталантой» в матче второго тура Лиги чемпионов – 2:1.

На 16-й минуте итальянцы заработали очень спорный пенальти после странного падения Йосипа Иличича. Судья посмотрел повтор и указал на точку. Сам Иличич взялся исполнять удар, но Андрей Пятов угадал направление удара.

Но спустя 14 минут бергамаски все-таки вышли вперед, все тот же Пятов вышел на перехват навеса, но неудачно, и Дуван Сапата отправил мяч в пустые ворота.

Горняки отыгрались под конец тайма. Алан Патрик идеально вывел один на один с вратарем Жуниора Мораеса, тот переиграл Пьерлуиджи Голлини и в падении переправил мяч в сетку.

Ничья казалась неизбежной, но на пятой добавленной минуте бергамаски дискредитировали понятие «итальянская оборона», и Манор Соломон с паса Додо исполнил приговор.

Обе команды потерпели сухие поражения в первом туре.

В третьем туре «Аталанта» поедет в гости к «Ман Сити», а «Шахтер» дома примет «Динамо» из Загреба. Матчи пройдут 22 октября.

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