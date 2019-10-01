Полузащитник «Валенсии» Канин Ли некрасиво повел себя перед матчем с «Атлетиком» из Бильбао.

Мальчик заделал плакат с флагом Южной Кореи и надписям на корейском языке и просил Ли сфотографироваться, пока тот сидел на скамейке и слушал музыку.

Но 18-летний кореец демонстративно отвернулся от ребенка. Сначала партнеры по команде пристыдили Канина, и тот помахал малышу, но остался на месте. А позже до него дошло, что его снимают камеры, и только после этого игрок подошел и сфотографировался.

Возможно, мальчику эта фотография уже не так и нужна.

«Валенсия» выиграла у «Атлетика» – 1:0: гол забил Денис Черышев.

Качай приложение Eurosport для iOS и Android