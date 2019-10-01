Во втором туре Лиги чемпионов «Реал» спасся в матче с «Брюгге», но героизмом это не назвать – 2:2.

Все началось на девятой минуте: Карвахаль провалил фланг, Каземиро не успел на подстаховку, и Деннис вылетел один на один с Куртуа, который сначала убежал из ворот, а потом завалился, как мешок марципанов (все-таки бельгийцы).

Через полчаса Лука Модрич и Серхио Рамос снова устроили шапито: попали под прессинг, и, пока подсовывали другу друг мяч, Деннис оформил дубль, красиво перекинув Куртуа.

На второй тайм «Реал» вышел более заряженный. Уже на 55-й минуте Серхио Рамос замкнул длинный наброс Бензема после сложной комбинации.

Рамос оправдался за свой косяк при пропущенном голе, и Каземиро последовал его примеру. На 85-й минуте бразилец сравнял счет и спас «Реал» от поражения. Но не от позора – такое спасение не назвать волевым.

В третьем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Галатасараем» на выезде. «Брюгге» сыграет с «ПСЖ».

После двух туров у «Реала» одно очко и последнее место в группе А. «Брюгге» на втором месте с двумя баллами.

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