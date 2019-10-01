«Реал» кое-как урвал ничью в матче с «Брюгге» – 2:2.

Серхио Рамос поучаствовал в привозе второго гола бельгийцев на 39-й минуте матча, но на 55-й минуте реабилитировался и положил начало камбэку с 0:2, замкнув передачу Карима Бензема.

Благодаря этому голу капитан мадридцев догнал заклятого друга Жерара Пике из «Барселоны» по сезонам с голами в Лиге чемпионов. Среди защитников только эта парочка забивала в 10 розыгрышах еврокубка.

А еще Рамос догнал Дани Алвеса по голам в Лиге чемпионов – у защитников по 12 мячей.

Среди дефендеров больше только у Жерара Пике (14), Ивана Эльгере (15) и Роберто Карлоса (16).

«Реал» занимает последнее место в группе А после двух туров.

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