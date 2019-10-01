На стадионе в Черкизово собрался аншлаг, и железнодорожники не подвели.

На 19-й минуте Диего Коста не реализовал вернейший момент. После углового с правого фланга он на дальней штанге не замкнул скидку на пустые ворота. Испанский форвард промахнулся буквально с метра.

На 33-й Рифат Жемалетдинов получил мышечное повреждение и покинул поле, вместо него вышел Брайан Идову.

Во втором тайме «Локомотив» пропустил два мяча. Сначала Жоау Феликс в чужой штрафной принял передачу от Альваро Мораты, пробил в Гилерме и на добивании поразил ворота железнодорожников.

А на 58-й минуте Томас Парти в контратаке замкнул передачу Диего Косты.

0:2 – «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» и опустился на третье место в таблице.

В другом матче группы D «Ювентус» переиграл «Байер» – 2:0.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 6 октября встретится с тульским «Арсеналом».

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