Перед выходом команды на второй тайм матча с «Брюгге» Зинедин Зидан решился на смелый шаг: он заменил Тибо Куртуа на Альфонса Ареола. За первые 45 минут матча бельгиец пустил два мяча и выглядел... как обычно. Сложно представить, как будет выглядеть бледная тень Куртуа, если так он выступает на постоянной основе. А его сегодняшняя игра была похожа на клоунаду.

Просто посмотрите на первый пропущенный гол «Реала».

Да и во втором мяче в свои ворота Тибо опростоволосился, правда, менее очевидно.

Хотя после выездных матчей на ноль с «Севильей» (0:1) и «Атлетико» (0:0) место Тибо Куртуа во встрече с «Брюгге» стало более оправданным – до этого его клуб пропускал на протяжении пяти матчей подряд. И даже сухой матч от Ареола между этими встречами («Осасуна», 2:0 дома) не заставил Зидана передумать: Тибо – номер 1!

Об этом француз говорил еще перед стартом сезона: «В этом году не будет дебатов на тему голкипера». Вот только дебаты точно будут – их просто не избежать. Замена голкипера в перерыве в матче ЛЧ – нонсенс, но Альфонс вышел на второй тайм и был великолепен. Ему аплодировал «Сантьяго Бернабеу» просто за то, что он хорошо сделал свою работу. Тибо же освистывали, как и в предыдущих матчах. Даже вице-президент клуба Эмилио Бутрагеньо прямо и точно описал итог встречи: Ареола спас нас.

Как передает издание AS, Куртуа был заменен из-за проблем с желудком и головокружения. Конечно, вокруг этой истории еще будут разговоры и многие усомнятся в официальной версии, по которой была произведена замена. И они будут правы. После кошмара в матче с «Атлетико» в Международном кубке чемпионов (3:7), где Куртуа пустил сразу пять мячей за тайм, некоторые усомнились в бельгийском кипере. Спустя десяток матчей в нем засомневались почти все, и это – заслуженная реакция на игру Тибо.

Зидану не избежать вопросов на тему первого номера в воротах, ему придется вновь начинать дискуссию с журналистами на эту тему. Потому что сейчас даже 35 миллионов, которые были отданы за бельгийца, кажутся завышенной ценой. А Альфонс, сидящий за спиной Куртуа, выглядит более перспективной фигурой на место №1 в «Реале».

«Реал» Мадрид – «Брюгге» – 2:2

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