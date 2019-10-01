Eurosport
Промах Косты по пустым воротам «Локомотива», от которого Диего даже жаль
Карма настигла плохого парня из Мадрида.
«Локомотив» горит в Москве «Атлетику» во втором тайме со счетом 0:2.
Но не все так просто для мадридцев. Еще при счете 0:0 у Диего Косты был потрясающий шанс открыть счет. После подачи с углового мяч пролетел мимо всех, Маринато Гилерме оказался отыгран, и Коста вмазал по пустым воротам. Но мяч улетел туда, куда всю карьеру целился Никита Баженов – в космос.
- Лишь во втором тайме мадридцы взялись за ум: «Локомотиву» забили Жуан Феликс и Томас Партей.
- Кстати, дом Томаса Партея ограбили перед матчем с «Локо», вот ганец и разозлился.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте