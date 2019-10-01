«Локомотив» горит в Москве «Атлетику» во втором тайме со счетом 0:2.

Но не все так просто для мадридцев. Еще при счете 0:0 у Диего Косты был потрясающий шанс открыть счет. После подачи с углового мяч пролетел мимо всех, Маринато Гилерме оказался отыгран, и Коста вмазал по пустым воротам. Но мяч улетел туда, куда всю карьеру целился Никита Баженов – в космос.