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Промах Косты по пустым воротам «Локомотива», от которого Диего даже жаль

Промах Косты по пустым воротам «Локомотива», от которого Диего даже жаль
Eurosport

23 мин. назад

Карма настигла плохого парня из Мадрида.

«Локомотив» горит в Москве «Атлетику» во втором тайме со счетом 0:2.

Но не все так просто для мадридцев. Еще при счете 0:0 у Диего Косты был потрясающий шанс открыть счет. После подачи с углового мяч пролетел мимо всех, Маринато Гилерме оказался отыгран, и Коста вмазал по пустым воротам. Но мяч улетел туда, куда всю карьеру целился Никита Баженов – в космос.

  • Лишь во втором тайме мадридцы взялись за ум: «Локомотиву» забили Жуан Феликс и Томас Партей.
  • Кстати, дом Томаса Партея ограбили перед матчем с «Локо», вот ганец и разозлился.
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