«Тоттенхэм» не пережил визит «Баварии» – 2:7.

Начали за здравие: счет на 12-й минуте открыл Хынмин Сон.

Но через три минуты Йозуа Киммих сравнял.

На 45-й минуте Роберт Левандовский вывел «Баварию» вперед.

После перерыва мюнхенцы выстрелили дуплетом: Серж Гнабри забил на 53-й и 55-й минутах.

Это сломало «Тоттенхэм», и после дубля Гнабри игра «шпор» развалилась совсем.

Только на 61-й минуте Харри Кейн забил с пенальти, заработанного Дэнни Роузом.

Ближе к финалу преимущество «Баварии» вылилось в унижение. На 83-й минуте Гнабри выбил хет-трик.

Затем Левандовский – дубль.

А напоследок Серж расписался покером на мертвом теле «шпор».

Поражение «Тоттехэма» от «Баварии» – крупнейшее для английских клубов в еврокубках.

«Шпоры» с одним очком висят на третьей строчке группы В. «Бавария» с шестью баллами – на первом месте.

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