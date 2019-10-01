Eurosport
Покер Гнабри, дубль Левандовского и даже пенка Кейна – все голы с похорон «Тоттенхэма»
Это был финалист прошлой Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» не пережил визит «Баварии» – 2:7.
Начали за здравие: счет на 12-й минуте открыл Хынмин Сон.
Но через три минуты Йозуа Киммих сравнял.
На 45-й минуте Роберт Левандовский вывел «Баварию» вперед.
После перерыва мюнхенцы выстрелили дуплетом: Серж Гнабри забил на 53-й и 55-й минутах.
Это сломало «Тоттенхэм», и после дубля Гнабри игра «шпор» развалилась совсем.
Только на 61-й минуте Харри Кейн забил с пенальти, заработанного Дэнни Роузом.
Ближе к финалу преимущество «Баварии» вылилось в унижение. На 83-й минуте Гнабри выбил хет-трик.
Затем Левандовский – дубль.
А напоследок Серж расписался покером на мертвом теле «шпор».
- Поражение «Тоттехэма» от «Баварии» – крупнейшее для английских клубов в еврокубках.
- «Шпоры» с одним очком висят на третьей строчке группы В. «Бавария» с шестью баллами – на первом месте.