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Антирекорд Премьер-лиги, Гнабри сравнялся с Месси. Факты о разгроме «Тоттенхэма» «Баварией»

Антирекорд Премьер-лиги, Гнабри сравнялся с Месси. Факты о разгроме «Тоттенхэма» «Баварией»
Eurosport

1 час назад

Команда Маурисио Почеттино слегка запятнала честь английского чемпионата.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел сокрушительное поражение от «Баварии» на своем поле. «Шпоры» повели в счете в начале первого тайма, ушли на перерыв при приемлемых 1:2, а дальше начались унижения из самых популярных немецких фильмов – 2:7.

Матч вошел в историю по нескольким пунктам:

  • «Шпоры» с одним очком висят на третьей строчке группы В. «Бавария» с шестью баллами – на первом месте.

Покер Гнабри, дубль Левандовского и даже пенка Кейна – все голы с похорон «Тоттенхэма»

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