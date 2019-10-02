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Антирекорд Премьер-лиги, Гнабри сравнялся с Месси. Факты о разгроме «Тоттенхэма» «Баварией»
Команда Маурисио Почеттино слегка запятнала честь английского чемпионата.
В матче второго тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел сокрушительное поражение от «Баварии» на своем поле. «Шпоры» повели в счете в начале первого тайма, ушли на перерыв при приемлемых 1:2, а дальше начались унижения из самых популярных немецких фильмов – 2:7.
Матч вошел в историю по нескольким пунктам:
- «Шпоры» с одним очком висят на третьей строчке группы В. «Бавария» с шестью баллами – на первом месте.
Покер Гнабри, дубль Левандовского и даже пенка Кейна – все голы с похорон «Тоттенхэма»
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