Как долго мы все будем делать вид, что с Федором Смоловым ничего не происходит? Два года назад он закатил дубль в контрольном матче со сборной Испанией и попал в заголовки газеты Marca. Сейчас он выдал ужасную игру с испанским клубом и ушел с поля после подката под него головой защитника.

В ноябре 2017-го легко было поверить, что фамилия Смолова стоит рядом с Икарди, Алексисом и Вернером в шорт-листе мадридского «Реала». Что он правильно отказался от оффера «Вест Хэма» и безумного контракта в Китае, потому что после домашнего ЧМ-2018 карьера попрет только вверх.

До сборов национальной команды Федор пришел на «Вечерний Ургант». Иван крепился, не выдержал и провел выпуск в настроении, что в сборной Черчесова 22 буратины и один супергерой, который единственный в 140-миллионной стране умеет попадать по мячу. Смолов довольно жмурился и не перечил ведущему – один так один, придется тащить самому.

Дальше вы знаете – инертность с Саудовской Аравией, проигрыш места в старте Дзюбе/Черышеву, паненка с Хорватией, цитата про Джордана. Во втором акте была разбитая тачка в Краснодаре, трансфер в «Локомотив» и извинения в YouTube-блоге Ксении Собчак. Только это все – последствия того пенальти, и есть подозрения, что они отзываются Федору до сих пор. Посмотрите на его игру с «Атлетико» и вспомните, что Смолов за три сезона в «Краснодаре» поучаствовал в 67 из 140 забитых мячей.

Федор Смолов («Локомотив»), Сауль Ньигес («Атлетико»)Getty Images

С форвардом явно что-то происходит. Он будто откатился к настройкам 2012 года, когда еще жил с Викторией Лопыревой и обновлял твиттер «Забил ли Смолов?», вдруг там появится что-то кроме слова «Нет». Снова пропала уверенность, с мячом в ногах возникает страх, и хочется поскорее выстрелить по воротам и забить, чтобы все кончилось. Но новые удары летят на трибуны или в перчатки голкиперов, и все начинается опять.

Даже в игре с «Атлетико» Федор не был отрезан от остальной команды. Он получал мяч от Крыховяка с Мариу, несильно вяз в обороне «индейцев» и все равно допустил больше всех потерь в «Локо». «Проигрывать всегда обидно, но мы играли с одним из ведущих европейских клубов. Тяжело играть против них, потому что они идеально контролируют мяч и действуют в отборе. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно», – выдохнул уставший Смолов во флэш-интервью. Конечно, достойно, но ни по цифрам, ни по эмоциям этого нельзя сказать про Федора.

Его по-прежнему все любят и поэтому не замечают, что на самом деле творится со страйкером на футбольном газоне. Смолов спокойно приходит на церемонию «GQ Человек года», его хлопает по плечу кто-то вроде Михаила Зыгаря, спрашивает про успехи в «Локомотиве» и отмечает крутые часы из ограниченной серии.

Федор восхищает всех крушением мифа о том, что все футболисты – глупыши: читает Достоевского и Джека Лондона и классно говорит по-английски. Он переводит деньги алтайскому ДК и московским сиротам на кухонные плиты, а также вписывается в инстаграме за Голунова и Устинова. Конечно, человеческая симпатия и осознание того, что футболисты могут быть нормальными людьми, перевешивает фейлы в матчах «Локо».

У Федора сейчас идет даже удачная серия. До провала с «Атлетико» он в четырех матчах выдал 1+2, а в единственной встрече, в которой не забил (с «Байером» в ЛЧ), был активен и сделал пять успешных обводок. Но это ли его уровень – казнить «Сочи» и исчезать в важных играх еврокубков?

В феврале Смолову стукнет 30 лет. Если говорить объективно, должно произойти чудо, чтобы он уехал даже в средний европейский клуб. Скорее всего, Лига чемпионов с «Локомотивом» – пик его карьеры, никуда выше Федор не доберется. Примерно в 2025 году при оценке его игры люди будут вспоминать фейерверки в «Краснодаре» (хотя и там возникали сложности) и затухание в Черкизово.

Федор Смолов («Локомотив»)Getty Images

И, конечно, в хайлайты попадет Тот Самый Пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. Наверняка сам Смолов вряд ли вспоминает о нем спустя 15 месяцев – троллинг давно прошел, глупо и по-детсадовски травить человека больше года. Но по состоянию на 2019 год нужно принять, что Федор теперь играет хуже, забивает меньше и чувствует себя не так уверенно, как раньше. И это последствия морального дисбаланса, который был у форварда после ЧМ.

На выход из первого кризиса у Смолова ушло четыре года (после возвращения из «Фейенорда» и воскрешения в «Урале»). Сейчас у него нет столько времени, нужно просыпаться как можно быстрее. Желательно без развода с красивой блондинкой и ссылки в Екатеринбург.

«Локомотив» – «Атлетико» – 0:2

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