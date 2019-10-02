«Тоттенхэм» мог прибить «Баварию» в начале, но получил 7. Что случилось с финалистом ЛЧ

Для начала важно проговорить – разница в пять голов не отражает реальное соотношение сил как в игре, так и в целом. Реализация «Баварии» и правда была на запредельном уровне. Маурисио Почеттино после матча сказал, что гости забивали каждым ударом. Нико Ковач отметил, что даже в такой игре разницу для «Баварии» сделал Мануэль Нойер. Реплику аргентинца удобно списать на жалобы тренера, который банально проиграл. Но тот факт, что тренер, победивший со счетом 7:2, все равно выделяет вратаря, говорит о многом.

Аномалию ярче всего подсветил аналитик Opta Данкан Александер. Он выкатил список матчей ЛЧ, в которых разница между xG и реальными голами от одной команды, была наиболее серьезной. Выборка в списке – последние пять лет. В нем самый серьезный перекос как раз у свежей «Баварии».

На этом с аномалиями покончено. «Баварии» повезло победить именно с таким результатом – с этим мы разобрались. Но само их возрождение проходило в несколько этапов. На стартовом отрезке «Баварию» сохранил в игре именно Нойер – «шпоры» должны были проходить его, ведя в счете. Затем команда перестроилась и больше не допускала у своих ворот кучу моментов. Потом – трансформировала прогресс в остроту. Реализация лишь подчеркнула эти изменения.

Для удобства распишу главные моменты в хронологическом порядке. Готовьтесь – будет много тактики.

«Шпоры» прижимают «Баварию» прессингом

После матча с «Саутгемптоном» Почеттино признал, что вернуть прежний «Тоттенхэм» поможет прессинг. Против «Баварии» аргентинец вывел команду с заданием приблизиться к фирменным образцам.

«Тоттенхэм» учел, что с мячом мюнхенцы перестраиваются с 4-2-3-1 на 4-3-3 – в ней позицию опорного закрывает Йозуа Киммих. Запрессинговать такую схему проще с помощью 4-4-2, в которых полузащита расставлена в форме ромба. Дуэт нападающих (Кейн и Сон) играл по центральным защитникам «Баварии» (Зюле и Боатенг), исполнявший десятку Алли прикрывал Киммиха. Восьмерки держали в уме двух игроков – Сиссоко ориентировался на Павара и Коутиньо, Ндомбеле – на Толиссо и Алабу.

Кейн и Сон против центральных защитников, Алли против Киммиха. Ндомбеле и Сиссоко контролируют двух игроковEurosport

Если защитники «Баварии» передавали мяч Нойеру, Сон или Кейн оставляли своего соперника, предварительно перекрывали линию паса на него и выдвигались на вратаря. Это вынуждало Мануэля далеко выбивать мяч.

Другая задача была у Ндомбеле и Сиссоко. Когда Нойер переводил мяч на фланги, они оставляли Коутиньо и Толиссо и выдвигались на крайних защитников «Баварии». Это провоцировало потери и переход владения к «Тоттенхэму». «Шпоры» достойно воплощали план и уже напоминали себя сильнейших сезонов Почеттино.

Проблем «Баварии» добавлял Толиссо. Он с отрывом был самым слабым звеном «Мюнхена» при выходе из-под прессинга. На эпизоде ниже Ндомбеле выдвинулся на Роуза, но не перекрыл линию паса на Толиссо. Тот принял мяч в одиночестве и вполне мог развернуть атаку сам. Вместо этого даже не оглянулся по сторонам и перевел игру на правый фланг. Пока мяч летел до Павара, на него переключился энергичный Сиссоко. Прессинг хозяев снова сработал.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Ошибка Толиссо напрямую привела и к голу. Тут он опустился в опорную зону и поставил ужасную задачу перед Ндомбеле – тот должен был контролировать и его, и Алабу на фланге. В результате Толиссо остался без опеки, но использовал эту свободу катастрофически плохо. Тайм-код на скриншоте показывает 11:18, в этот момент Алли еще не переключается на полузащитника «Баварии». Он подбегает к Толиссо только в 11:21. То есть, за три секунды Корентин так и не понял, что делать с мячом, и лишь облегчил прессинг для Алли. После возвращения мяча «шпоры» вывели на удар Сона.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

«Бавария» проваливается в полузащите

Из-за прессинга «Тоттенхэма» и ошибок под ним «Бавария» прижалась к воротам. Это паршивенький сценарий для клуба, который в принципе привык владеть мячом, и совсем плохо для команды, которая уступает сопернику в полузащите. Здесь у «шпор» был численный перевес – четверка из Винкса, Ндомбеле, Сиссоко и Алли играла против Киммиха, Толиссо и Коутиньо.

Сдержать соперника можно и в таком случае, но после потерь «Бавария» не могла сразу же вступить в оборонительную схему. Перевес «шпор» в одного полузащитника лишь увеличивал масштаб проблем.

Частыми становились моменты, когда кто-то из средней линии «Тоттенхэма» получал свободу, мяч и время на принятие решения. Например, здесь без опеки остался Ндомбеле.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Защитники «Баварии» пытались помочь партнерам и старались хоть как-то компенсировать меньшинство в центре поля. Но даже это выходило команде в минус. На скриншоте ниже свободен Алли. На него выдвигается центральный защитник Зюле, но в ответ оставляет пространство за своей спиной. Им через несколько секунд воспользуется Сон.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Дальнейшее продолжение игры зависело от того, сколько ударов корейца потащит Нойер – преимущество «шпор» трансформировалось, как правило, в его выстрелы. В этот отрезок Сон пробил пять раз. Один удар привел к голу, два взял Нойер, еще два – не долетели до створа ворот. «Бавария» осталась в игре.

Алли недорабатывает за Киммихом

Выше уже было сказано, что Деле персонально играл по опорнику «Баварии». Алли хорошо справлялся с работой, когда «шпоры прессинговали на трети поля соперника. Когда «Баварии» все-таки удавалось пробить первую линию прессинга, десятка «шпор» упускал Киммиха и банально не успевал за ним.

Вполне вероятно, что дело в кондициях – Алли лишь недавно вернулся в состав. Но Киммих движением лишь осложнил ему задачу. Деле не мог выключиться даже на секунду – Джошуа регулярно наказывал.

Ниже – ситуация перед первым голом «Баварии». Тут Алли не успевает за Киммихом, Джошуа не только получает мяч, но и забрасывает его впоследствии на Комана.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Еще Киммих использовал мини-свободу, чтобы оголить главный недостаток схемы «шпор» – фланги. Получая пару секунд, Джошуа забрасывал мячи именно на края. Там у «Баварии» всегда было минимум два игрока. У «шпор» – только один, как на скриншоте ниже. Это позволило гостям закрепиться на чужой половине и даже создать пару моментов. На гол они едва ли наиграли даже в этот отрезок, но по крайней мере это запустило процесс возрождения.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

«Бавария» начинает прессинговать

Время на чужой половине мюнхенцы провели с максимальной отдачей. Чтобы не допускать провалов в полузащите и ошибок под прессингом «шпор», «Бавария» запрессинговала сама. Простой, но категорически правильный ход. Случайный гол по такой игре может соблазнить на консервативный подход. «Бавария» же радикально поменяла игру. Это нехарактерный месседж для Ковача – ранее его упрекали именно в пассивности по ходу матча.

Прессинг «Баварии» строился не так интересно, как прессинг «шпор», но был так же эффективен. Главные роли в нем исполняли Левандовский и Коутиньо. Бразилец во время прессинга поднимался на одну линию к Роберту и вместе с ним выжидал правильный момент для давления.

Например, здесь Коутиньо выдвигается на Алдервейрелда – Левандовский занимает промежуточную позицию между Винксом и Вертонгеном. Таким образом поляк закрывает сразу две опции для паса Тоби. Бельгийцу приходится выбивать мяч.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Здесь Коутиньо изначально играет с Винксом, а Левандовский – с Вертонгеном. Когда Ян пасует на Тоби, бразилец отпускает Винкса и выдвигается на него. Дело снова заканчивается лонгболом и потерей мяча.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Аналогичным образом «Бавария» прессинговала перед шестым и седьмым голом. Там давление напрямую привело к забитым мячам. В первом тайме же оно лишь поменяло сценарий игры в пользу мюнхенцев.

«Бавария» пробивает прессинг «шпор»

Совсем смутили хозяев перестроения Ковача в перерыве. Нико дал указание Коутиньо и Левандовскому открываться на флангах в моменты прессинга «шпор». Это был ответ на переход «Тоттенхэма» к схеме 4-4-2 в линию – Почеттино пошел на это, чтобы у «Баварии» больше не было перевеса на флангах. Оно проявлялось благодаря диагоналям Киммиха и слабой игры Алли против него. В этой схеме на краях образовывалась ситуация 2-в-2.

Левандовский и Коутиньо становились третьими игроками на фланге. Соответственно, кому-то из хозяев приходилось разрываться между ними и непосредственным соперником. Например, вот здесь левый фланг перегрузил Левандовский. Винкс обратил на это внимание, но оставил свободным Толиссо. Через него «Бавария вышла в атаку перед тем, как забить четвертый мяч.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

А уже тут правый фланг перегрузил Коутиньо. Винкс не успевает переместиться к нему от Тьяго. Бразилец получает свободу и запускает еще одну убойную атаку «Баварии».

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Перед пятым голом на Коутиньо просто пришлось выдвинуться Тоби. Бразилец не получил мяч, зато зоной, которую оставил Тоби, воспользовался Гнабри. В какой-то степени «Бавария» скопировала систему «шпор» из первого тайма – они тоже вынудили защитников закрывать лишнего игрока в центре поля. Только здесь момент завершился голом.

«Тоттенхэм» – «Бавария»Eurosport

Удачную задумку на флангах дополнил еще и мегаперфоманс Гнабри. Серж буквально разорвал игравшего по нему Орье. Правому защитнику «шпор» не повезло с подстраховкой. Рядом с ним играл Тоби. Тот либо выдвигался и заставлял Орье соревноваться с соперником в скорости (пятый гол), либо не бросался на Гнабри, когда Орье уже обыграли (третий мяч). Независимо от стратегии Тоби, бывший вингер «Арсенала» был в огне.

Гнабри закончил матч с лучшим показателем по обводкам (3), заработанным фолам (4) и вторым показателем по ударам из штрафной (3). Его хладнокровие вылилось в пугающую разницу в счете, а хитрости партнеров и тренера лишь создали ему платформу для покера.

«Тоттенхэм» вновь доказал, что с прессингом это команда почти элитного уровня. Когда же соперник понимает, как его проходить, «шпоры» лишаются не только источника моментов, но и паникуют у своих ворот. В пиковые сезоны при Почеттино такой проблемы не было. Есть ощущение, что команда завершает естественный цикл. Даже тридцати минут в прежнем стиле недостаточно.

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