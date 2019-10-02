Во втором туре Лиги чемпионов «Ювентус» расправился с «Байером» – 3:0.

Финальный мяч на 88-й минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для 34-летнего португальца первым в этом розыгрыше еврокубка и 127 мячом в Лиге чемпионов в карьере. 15 раз он забил за «МЮ», 105 – за «Реал» и еще 7 – за «Ювентус». Лео Месси идет на втором месте: аргентинец забил 112 раз, но он и младше конкурента на два года – все еще впереди!

А еще матч против «Байера» стал для Криштиану 102-й победой в Лиге чемпионов. По этому показателю Роналду тоже вышел на первое место, обогнав бывшего напарника по «Реалу» Икера Касильяса. На третьем месте идет Хави с 90 победами, а Месси замыкает четверку – 80 выигранных встреч.

«Ювентус» с 4 очками возглавил группу D. «Байер» замыкает группу без единого балла.

Роналду в сезоне-2019/20 Серии А уже забил три гола.

«Ювентус» идет на второй строчке таблицы.

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