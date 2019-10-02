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Симеоне: «Локомотив» умеет закрываться, но наши нападающие проявили себя во всей красе»
Победа не далась «Атлетико» легко.
1 октября «Атлетико» на выезде победил «Локомотив» – 2:0.
Главный тренер мадридцев остался доволен, хотя отметил, что игра не была простой.
«Я доволен результатом. Мы знали, что придется хорошо поработать с учетом того, как соперник умеет закрываться.
У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Мы были сильнее и опаснее. Поведя в счете, мы стали контролировать игру.
«Локомотив» – «Атлетико»Getty Images
Парти сейчас хорош. Ему нужно продолжать в том же духе. Он с нами уже пять или шесть лет, и я действительно рад тому, как он совмещает талант и работу. У Томаса большое будущее.
Матч получился интересным, хотя мы и не показали своей лучшей игры. В перерыве мы поговорили, после чего начали второй тайм агрессивнее. Это сработало. Наши атакующие игроки проявили себя во всей красе», – приводит слова Эль Чоло официальный сайт УЕФА.
- «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» и опустился на третье место в таблице, набрав три очка в двух турах.
- В другом матче группы D «Ювентус» переиграл «Байер» – 2:0.
- В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 6 октября встретится с тульским «Арсеналом».