1 октября «Атлетико» на выезде победил «Локомотив» – 2:0.

Главный тренер мадридцев остался доволен, хотя отметил, что игра не была простой.

«Я доволен результатом. Мы знали, что придется хорошо поработать с учетом того, как соперник умеет закрываться.

У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Мы были сильнее и опаснее. Поведя в счете, мы стали контролировать игру.

«Локомотив» – «Атлетико»Getty Images

Парти сейчас хорош. Ему нужно продолжать в том же духе. Он с нами уже пять или шесть лет, и я действительно рад тому, как он совмещает талант и работу. У Томаса большое будущее.

Матч получился интересным, хотя мы и не показали своей лучшей игры. В перерыве мы поговорили, после чего начали второй тайм агрессивнее. Это сработало. Наши атакующие игроки проявили себя во всей красе», – приводит слова Эль Чоло официальный сайт УЕФА.

«Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» и опустился на третье место в таблице, набрав три очка в двух турах.

В другом матче группы D «Ювентус» переиграл «Байер» – 2:0.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 6 октября встретится с тульским «Арсеналом».

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