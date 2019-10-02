Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» примет действующего чемпиона Португалии. Две недели назад в Лионе команда Семака показала, что готова бороться за выход в плей-офф, но, чтобы сделать это – нужно набирать очки в домашних матчах с конкурентами.

«Бенфика» проиграла стартовый матч «Лейпцигу», поэтому хозяевам нужно быть вдвойне осторожными: «орлы» будут рубиться по-серьезному.

Кто посмотрит матч по ТВ

Малком вряд ли успеет восстановиться и, скорее всего, не сыграет. На этом проблемы Семака – все. Дриусси поправился после сотряса в игре с «Рубином» и почти целиком отбегал матч против «Локо». Азмун, зарешавший в игре против «Лиона», тоже в норме, так что атакующая линия «Зенита» в порядке.

У «Бенфики» по травмированным все намного хуже. Вне игры Андре Алмейда, Шикинью, Флорентину Луис и Конти. Таарабта удалили в последней игре чемпионата, но на Европу дисквал не распространяется. Карлос Винисиус только-только поправился, но уже успел забить победный мяч после выхода со скамейки в выходные. Обилие травм вряд ли серьезно скажется на игре португальцев, потому что команда привыкла к активной ротации, в том числе в передней линии.

Форма

После ничьей в Лионе «Зенит» провел два ярких матча чемпионата. Дома перетер «Рубин» со счетом 5:0, что, правда, очень расстроило Дзюбу: Артем забил красавца в концовке и наградил арбитра Карасева самым страдальческим взглядом во вселенной после того, как реф отменил гол из-за офсайда.

На выходных петербуржцы приехали в Москву и уступили «Локомотиву» и VAR с минимальным счетом. После отмененного гола Смолова Крыховяк отличился по правилам, а в конце матча видеоассистент обнулил мяч «Зенита».

«Бенфика» проиграла всего один матч в национальной лиге за весь сезон, забрав по три очка в остальных встречах. После влета «Ред Буллу» команда скромно обыграла два клуба из нижней части таблицы в рамках чемпионата и сгоняла нулевую ничью с «Виторией Гимарайнш» в местном Кубке Лиги.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Бенфика»

Прогноз

Победа «Зенита»: 2,38

Ничья: 3,48

Победа «Бенфики»: 3,20

Чемпионат России пока еще уделывает португальский в таблице коэффициентов УЕФА, и «Зенит» сделает все, чтобы так оно и оставалось: плотность на вершины таблицы РПЛ в этом сезоне такова, что потеря лишней путевки в еврокубки не нужна никому. Петербуржцы проиграли дома «Бенфике» один матч из трех, потеряв концентрацию и пропустив два в концовке.

В этом сезоне сине-бело-голубые не уступали в родных стенах. «Орлы» выносили на выезде всяких ноунэймов, но в матче с единственным именитым соперником сдулись – 0:1 со «Спортингом». Матч с «Лионом» показал, что «Зенит» не уступает средним европейским клубам, и предстоящий матч – отличный повод это подтвердить.

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