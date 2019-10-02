«Реал» чуть не организовал сенсацию в матче второго круга Лиги чемпионов. «Мадрид» проигрывал «Брюгге» 0:2 после первого тайма, и Зидан принял необычное решение – поменял Тибо Куртуа в перерыве.

Судя по всему, проблемы основного голкипера «бланкос» распространились и вне футбольного поля. Бельгиец после матча был не в состоянии управлять автомобилем. По информации Marca, из-за головокружения и проблем с желудком футболист не смог самостоятельно добраться до дома – за руль пришлось сесть отцу Тибо.

Во втором тайме ворота «Реала» защищал Ареола.

Игра закончилась со счетом 2:2.

Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо

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