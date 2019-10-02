1 октября в Лондоне «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» со счетом 7:2. Покером в ворота «шпор» отметился воспитанник «Арсенала» Серж Гнабри. Парню было вдвойне приятно: четыре мяча в Лиге чемпионов он забил не кому-нибудь, а финалисту турнира и принципиальному сопернику своего родного клуба.

После матча игрок напомнил, что воспитывался в академии «канониров». «Никто из нас и представить не мог, что матч сложится именно так. Забить четыре гола – великолепное чувство. Уверен, фанаты «Арсенала» заценили!» — цитирует Гнабри Football.London.

Чуть позже немец добрался до соцсетей. Игрок выложил в инсту фото с прошедшего матча и подписал его так: «Северный Лондон – красный!»

Дерби Северного Лондона – самое принципиальное противостояние английской столицы.

«Бавария» занимает первое место в группе B, у команды шесть очков. «Тоттенхэм» третий, у «шпор» всего один балл.

Антирекорд Премьер-лиги, Гнабри сравнялся с Месси. Факты о разгроме «Тоттенхэма» «Баварией»

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