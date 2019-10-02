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Гнабри хотел забрать мяч после покера «Тоттенхэму», а Мартинес издевательски закинул его на трибуны

Гнабри хотел забрать мяч после покера «Тоттенхэму», а Мартинес издевательски закинул его на трибуны
Eurosport

1 час назад

До слез.

Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» – 7:2. Героем встречи стал вингер мюнхенцев Серж Гнабри, который заколотил покер «шпорам», причем сделал это за один тайм.

После матча Серж собирался забрать мяч с игры, которая оказалась лучшей в его карьере. Он направлялся к Хави Мартинесу, уже протянул руки, но защитник «Баварии» безжалостно выбил мяч на трибуну. Серж на секунду расстроился, но тут же улыбнулся и помахал фанатам.

  • «Бавария» занимает первое место в группе B, у команды шесть очков.
  • «Тоттенхэм» третий, у «шпор» всего один балл.

Покер Гнабри, дубль Левандовского и даже пенка Кейна – все голы с похорон «Тоттенхэма»

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