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Матерацци: «Барселона» из 2010-го никогда не вернется. Она больше не пугает оппонентов»
Когда твои набросы лучше, чем навесы.
Чемпион мира Марко Матерацци перед матчем «Интера» и «Барселоны» в Лиге чемпионов поделился мнением о каталонском клубе.
«Барселона» всегда сильная, но они больше не пугают оппонентов. Это уже не команда из 2010-го и никогда уже ей не будет. Сейчас у них три-четыре феноменальных игрока на поле. А тогда было 10 плюс инопланетянин Месси.
Если он не сыграет против «Интера» сегодня, я буду разочарован за футбол, но для «нерадзурри» это хорошо. Его невозможно остановить. Можно только надеяться, что у Месси плохой день», – сказал Матерацци в интервью Marca.
- Лео Месси получил вторую травму за сезон, но попал в заявку на матч с «Интером».
- Марко Матерацци выиграл Лигу чемпионов в 2010-м под руководством Жозе Моуринью. В полуфинале миланцы прошли «Барселону» (3:1, 0:1).
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