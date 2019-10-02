Чемпион мира Марко Матерацци перед матчем «Интера» и «Барселоны» в Лиге чемпионов поделился мнением о каталонском клубе.

«Барселона» всегда сильная, но они больше не пугают оппонентов. Это уже не команда из 2010-го и никогда уже ей не будет. Сейчас у них три-четыре феноменальных игрока на поле. А тогда было 10 плюс инопланетянин Месси.

Если он не сыграет против «Интера» сегодня, я буду разочарован за футбол, но для «нерадзурри» это хорошо. Его невозможно остановить. Можно только надеяться, что у Месси плохой день», – сказал Матерацци в интервью Marca.

Лео Месси получил вторую травму за сезон, но попал в заявку на матч с «Интером».

Марко Матерацци выиграл Лигу чемпионов в 2010-м под руководством Жозе Моуринью. В полуфинале миланцы прошли «Барселону» (3:1, 0:1).

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