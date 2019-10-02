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Роскошный сольник от Хакими, в котором завершились карьеры защитника и вратаря

Роскошный сольник от Хакими, в котором завершились карьеры защитника и вратаря
Eurosport

1 час назад

Умчал от всех и стал героем дня.

«Боруссия» встречается со «Славией» во втором туре Лиги чемпионов.

На 35-й минуте дортмундцы получили отличный шанс в контратаке. После подачи углового «Славии» гости перехватили мяч, Ашраф Хакими получил пас на фланге и угнал вперед через половину поля. Слева подключался партнер, но Ашраф первоклассно разобрался сам: сначала убрал защитника, потом усадил вратаря и забил идеальный гол.

  • Ашраф Хакими проводит второй сезон в «Боруссии».
  • Защитник воспитывался в академии «Реала».
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