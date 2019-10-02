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Громобойный перфоманс «Виража» на матче с «Бенфикой», от которого «орлов» сдует

Громобойный перфоманс «Виража» на матче с «Бенфикой», от которого «орлов» сдует
Eurosport

17 мин. назад

Красиво болеть нужно уметь.

«Зенит» принимает «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Перед матчем болельщики клуба из Санкт-Петербурга подготовили красивый перфоманс. На всю трибуну они развернули баннер, на котором написано «Сияй, свети, великий клуб».

  • ·Это первый лигочемпионский матчи для «Санкт-Петербург Арены».
  • «Зенит» после первого тура с одним очком на втором месте.
  • «Бенфика» проиграла первый матч «Лейпцигу» и замыкает группу.
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