Eurosport
Громобойный перфоманс «Виража» на матче с «Бенфикой», от которого «орлов» сдует
Красиво болеть нужно уметь.
«Зенит» принимает «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
Перед матчем болельщики клуба из Санкт-Петербурга подготовили красивый перфоманс. На всю трибуну они развернули баннер, на котором написано «Сияй, свети, великий клуб».
- ·Это первый лигочемпионский матчи для «Санкт-Петербург Арены».
- «Зенит» после первого тура с одним очком на втором месте.
- «Бенфика» проиграла первый матч «Лейпцигу» и замыкает группу.
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