Eurosport
Зиех забил «Валенсии» невероятной красоты мяч дальним выстрелом с фланга
Отдайте ему все премии сегодня. Нет, сейчас!
«Аякс» приехал в гости к «Валенсии» во втором туре Лиги чемпионов-2019/20.
Амстердамцы повели на восьмой минуте – счет открыл Хаким Зиех. Игрок получил мяч на фланге от Душана Тадича, прицелился и без всяких помех залепил под перекладину ворот «Валенсии».
Позже, на 34-й минуте, второй мяч забил бывший спартаковец Куинси Промес с передачи Ван де Бека.
- «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
- 26-летний Зиех играет за «Аякс» с 2016 года.
- Денис Черышев начал матч на скамейке.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте