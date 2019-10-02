«Аякс» приехал в гости к «Валенсии» во втором туре Лиги чемпионов-2019/20.

Амстердамцы повели на восьмой минуте – счет открыл Хаким Зиех. Игрок получил мяч на фланге от Душана Тадича, прицелился и без всяких помех залепил под перекладину ворот «Валенсии».

Позже, на 34-й минуте, второй мяч забил бывший спартаковец Куинси Промес с передачи Ван де Бека.

«Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

26-летний Зиех играет за «Аякс» с 2016 года.

Денис Черышев начал матч на скамейке.

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