«Зенит» провел первый матч Лиги чемпионов на «Санкт-Петербург Арене».

Первый мяч также забил футболист питерского клуба. На 22-й минуте Магомед Оздоев включил прессинг перед чужой штрафной и отнял владение у Любомира Фейсы. После подката атака досталась Артему Дзюбе, капитан сборной России аккуратно катнул в сетку.

Во втором тайме у питерского клуба Игорь Смольников получил травму ребра. Через семь минут вышедший на замену Олегу Шатову Вячеслав Караваев поддержал контратаку, прострелил вдоль ворот, и Рубен Диаш в подкате внес мяч в свои.

А на 78-й минуте Сердар Азмун улетел в штрафную после скидки Дзюбы, красиво обошел голкипера Одиссея Влахидимоса и катнул мяч в пустые ворот.

На 86-й Рауль де Томас красиво положил из-за штрафной в девятку после неудачного выноса Йордана Осорио и сократил разницу в счете.

«Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.

В другом матче группы G «Лион» победил «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

«Зенит» возглавил группу – у питерцев четыре очка, но они обходят «Олимпик» по забитым мячам.

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного