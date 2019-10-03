Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Интер». Оба клуба до очного матча набрали лишь по одному баллу, а «Боруссия», сыгравшая свою встречу раньше, обеспечила себе первое место в группе.

Бодрее начали гости. Уже на второй минуте Мартинес убежал к воротам по левому флангу и из-под защитника катнул мимо кипера.

Ответила «Барса» только во втором тайме. На 58-й минуте Суарес оказался один на линии штрафной, дождался верховой передачи от Видаля и мощнейше бахнул по летящему мячу прямо в уголок.

В самой концовке матча уругваец закрыл все вопросы. Месси сместился с левого края и отпасовал на партнера, Луис гениально принял мяч, одним движением ушел от игроков обороны и внешней стороной стопы пульнул под Хандановичем.

Итоговый счет – 2:1 в пользу каталонцев.

Теперь «сине-гранатовые» делят первую строчку с «Боруссией», уступая лишь по разнице мячей.

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