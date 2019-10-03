Вечером 2 октября фанаты «Ливерпуля» подоставали с полок валидол: их кумиры превратили дежурную домашнюю победу над «Зальцбургом» в настоящий триллер.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Мане пролетел по бровке, обыгрался с Фирмино и катнул между ног вратарю.

В середине тайма Александер-Арнольд прострелил в центр штрафной и неожиданно нашел там Робертсона. Защитник вывернул стопу и переправил мяч мимо кипера.

За 10 минут до перерыва Салах подкараулил отбитый вратарем мяч и пульнул прямо по центру ворот.

Всего через три минуты Хван уничтожил Ван Дейка и запустил камбэк гостей.

В начале второго тайма Минамино замкнул передачу с левого фланга, в касание вколотив мяч с отскоком от газона.

За полчаса до конца безумие свершилось. В результате провала в обороне «красных» Холанн замкнул прострел в пустые ворота и сравнял счет – 3:3.

Все шло к тому, что действующие победители турнира останутся с одним очком после двух матчей, но мерсисайдцев спас Салах. Египтянин забежал за спины защитникам и после идеальной скидки от Фирмино вбил победный мяч.

«Красные» с тремя очками на второй строчке группы E.

Лидирует «Наполи», у них четыре балла.

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