Месси обвиняют в отсутствии лидерских качеств, но это не так. Лео регулярно выручает «Барсу»

Хейтеры обожают упрекать Лионеля Месси в слабохарактерности, когда капитан «Барселоны» не спасает команду от ничьих и поражений. Они, давясь слюной, приводят в пример Криштиану Роналду, который даже в 34 года берет на себя инициативу и вырывает для «Ювентуса» победу. Ненавистники правы лишь на 50%: КриРо действительно влияет на результат клуба, но Лео делает это с не меньшей частотой.

В прошлом сезоне Месси выходил на поле со скамейки в пяти матчах Ла Лиги. Против «Алавеса» аргентинец вышел при победном счете 2:0, с которым игра и завершилась. В остальных – «Барса» либо проигрывала, либо катала вничью – Лионель врубал режим спасателя Малибу. За четыре игры десятка оформила три гола и два ассиста, принесшие каталонцам восемь очков.

Лионель Месси, «Барселона» – «Ювентус»Getty Images

Самым ярким матчем для Лео стал камбэк против «Вильярреала», в котором «Барселона» горела 2:4. Здесь Лео хватило компенсированного времени, чтобы закрутить гениальный мяч со штрафного и довести угловой до разящей левой Суареса.

Помимо голевых выходов на замену, Месси не раз выгрызал очки для «Барсы» в основное время. Лео обвиняют, что подобные подвиги он совершает лишь против уэсок и жирон, но в список жертв прошлого года попали «Атлетико» и «Севилья». С «индейцами» Лео добыл ничью на 90-х минутах, а с андалусийцами перевернул игру с 1:2 и подарил сине-гранатовым победу.

Матч с «Интером» стал очередным доказательством того, что Лео не выключается из встречи и берет лидерство в свои руки, если партнеры сливают матч по полной. В первом тайме «нерадзурри» задавили «Барсу» в штрафной, но после перерыва испанцы вернулись в игру благодаря умному выходу Видаля вместо Бускетса и резкому включению аргентинца.

Сначала Лео на дриблинге затащил мяч в площадку, где, казалось, что защитники прижали его к лицевой линии. Но уже через пару секунд прошел пас на Видаля, который сделал удобнейший парашютик на Суареса. На последних минутах Месси увеличил число проходов, и один из них закончился обводкой двоих дэфов и голевым пасом под дубль Луиса. Через пару минут Лео чуть не повторил сквозящий забег, но ограничился лишь радостными воплями комментаторов.

В итоге аргентинец приговорил Антонио Конте к первому поражению с «Интером» и вырвал для «Барселоны» первые три очка в группе. Конечно, Месси продолжат хейтить за слабоволие и винить в поражениях, но одно можно сказать точно. У Лео точно есть то, что Симеоне показал в первом матче 1/8 финала против «Ювентуса».

«Барселона» – «Интер» – 2:1

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