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Месси обвиняют в отсутствии лидерских качеств, но это не так. Лео регулярно выручает «Барсу»

Месси обвиняют в отсутствии лидерских качеств, но это не так. Лео регулярно выручает «Барсу»
Владислав Прусов

58 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Зачем мотивировать партнеров, если все можешь сам?

Хейтеры обожают упрекать Лионеля Месси в слабохарактерности, когда капитан «Барселоны» не спасает команду от ничьих и поражений. Они, давясь слюной, приводят в пример Криштиану Роналду, который даже в 34 года берет на себя инициативу и вырывает для «Ювентуса» победу. Ненавистники правы лишь на 50%: КриРо действительно влияет на результат клуба, но Лео делает это с не меньшей частотой.

В прошлом сезоне Месси выходил на поле со скамейки в пяти матчах Ла Лиги. Против «Алавеса» аргентинец вышел при победном счете 2:0, с которым игра и завершилась. В остальных – «Барса» либо проигрывала, либо катала вничью – Лионель врубал режим спасателя Малибу. За четыре игры десятка оформила три гола и два ассиста, принесшие каталонцам восемь очков.

Лионель Месси, «Барселона» – «Ювентус»

Лионель Месси, «Барселона» – «Ювентус»Getty Images

Самым ярким матчем для Лео стал камбэк против «Вильярреала», в котором «Барселона» горела 2:4. Здесь Лео хватило компенсированного времени, чтобы закрутить гениальный мяч со штрафного и довести угловой до разящей левой Суареса.

Помимо голевых выходов на замену, Месси не раз выгрызал очки для «Барсы» в основное время. Лео обвиняют, что подобные подвиги он совершает лишь против уэсок и жирон, но в список жертв прошлого года попали «Атлетико» и «Севилья». С «индейцами» Лео добыл ничью на 90-х минутах, а с андалусийцами перевернул игру с 1:2 и подарил сине-гранатовым победу.

Матч с «Интером» стал очередным доказательством того, что Лео не выключается из встречи и берет лидерство в свои руки, если партнеры сливают матч по полной. В первом тайме «нерадзурри» задавили «Барсу» в штрафной, но после перерыва испанцы вернулись в игру благодаря умному выходу Видаля вместо Бускетса и резкому включению аргентинца.

Сначала Лео на дриблинге затащил мяч в площадку, где, казалось, что защитники прижали его к лицевой линии. Но уже через пару секунд прошел пас на Видаля, который сделал удобнейший парашютик на Суареса. На последних минутах Месси увеличил число проходов, и один из них закончился обводкой двоих дэфов и голевым пасом под дубль Луиса. Через пару минут Лео чуть не повторил сквозящий забег, но ограничился лишь радостными воплями комментаторов.

В итоге аргентинец приговорил Антонио Конте к первому поражению с «Интером» и вырвал для «Барселоны» первые три очка в группе. Конечно, Месси продолжат хейтить за слабоволие и винить в поражениях, но одно можно сказать точно. У Лео точно есть то, что Симеоне показал в первом матче 1/8 финала против «Ювентуса».

«Барселона» – «Интер» – 2:1

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