В последние дни летнего трансферного окна «Зенит» подписал Йордана Осорио и Вячеслава Караваева. Если венесуэлец из «Порту» пришел с четкой задачей сидеть на скамейке и подменять травмированных, то Караваев уехал из «Витесса» Слуцкого ради Лиги чемпионов.

«Предложения можно и не дождаться, но мечты Славы никуда не деваются», – объяснял агент русского латераля Иван Бакулин. Всем нужны были четкие слова, зачем Караваеву «Зенит». Но до сих пор России никто не объяснил, зачем «Зениту» Караваев.

Безусловно, у него есть русский паспорт, в котором графа «Дата рождения» выглядит самой манящей – 24 года, арка персонажа будет прокачиваться куда-то в космос, а пока есть Лига чемпионов и прогресс в еврокубках. Караваев уже создает конкуренцию Смольникову, но пока объективно не играет лучше него и не заработал твердого места в основе. Даже с «Бенфикой» он вышел со скамейки, пусть и хорошо добавил моторности контратакам петербуржцев.

И кейс экс-игрока «Витесса» отлично показывает – у «Зенита» самая длинная скамейка в России, и ее все чаще подпитывают ненужными ресурсами. В Петербурге явно взяли за пример туринский «Ювентус» – укреплять ростер игроками, которых можно подписать, и держать их в запасе на случай массовых травм. Отсюда некрасивая история с Суторминым, приглашение Осорио и даже переподписание Кокорина сразу после колонии.

Бюджет сине-бело-голубых притягивает русских, выступающих за границей, – их манят хорошими контрактами, симпатичной базой в Удельном парке и Лигой чемпионов. И если Васютина очевидно взяли для квоты в еврокубках, то Караваев оказался в Питере, потому что «Зенит» в этом видел выигранную гонку у конкурентов из РПЛ – зачем ждать, пока Слава созреет, если можно забрать его за 8 млн евро?

Ростер петербуржцев идеально подходит для того, чтобы править в Премьер-лиге несколько лет подряд. И если продолжать аналогии с «Юве», то в Турин завезли восемь скудетто подряд, а «Зенит» только в Лигу чемпионов попал впервые за четыре сезона. И то, что Северная Столица не лидирует после 11 туров с хорошеньким отрывом, лишь подчеркивает слабость управления командой.

С таким составом и сильным админресурсом сине-бело-голубые должны спокойно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но даже с «Бенфикой» они выдали странный и нелогичный матч. Гол Дзюбы пришел после привоза опорника Фейсы, с заменами «орлы» заиграли намного лучше и пропустили второй в контратаке, когда побежали вперед и раскрылись в обороне. «Зенит» все еще выглядит неуверенно и сыро, хотя костяк играл в еврокубках, а португальцы по уровню никак не сильнее тех соперников, которых Санкт-Петербург видел в Лиге Европы.

Артем Дзюба, Габриэл Пирес, «Зенит» – «Бенфика»Getty Images

Но сделает ли эту команду лучше 40-миллионный и травмированный Малком? Это сильно отличается от появления в Удельном парке Халка. Живанилду приходил в готовый коллектив, который был лучшим у «Зенита» в эру поддержки «Газпрома» – полузащита Широков-Зырянов-Денисов перемалывала всех в Премьер-лиге и искала щелочки в еврокубках. Но скандал Спаллетти с Гариком разрушил всю старую химию, а сам бразилец полноценно заиграл только в последний сезон на «Петровском».

В отличие от Лучано-тим и Андре-тим «Зенит» Семака пока не выстроен так же крепко, как при двух иностранцах. Логично, что Малком не испортит командную химию и не превратится в канцероген. Наверняка из-за него либо Дриусси, либо Азмун покинут клуб, потому что их нахождение втроем в старте создаст серьезный дисбаланс на поле. Но в остальном каждый в раздевалке понимает, что Малком пришел из «Барселоны», чтобы стать новым лидером. Для других целей за 40 миллионов евро в России не покупают.

«Зенит» Семака выиграл Премьер-лигу и возглавляет группу в Лиге чемпионов, но по игре все еще не убеждает, что стал доминантой на родине и грозной силой в Европе. Хотя для этого у них есть все – лучший состав в стране, отсутствие токсичной атмосферы на трибунах и в медиа вокруг клуба, хорошие менеджеры, грамотные связи.

Сине-бело-голубые невероятно зависят от формы Барриоса и реализации Азмуна. «Бенфика» повержена, впереди спаренные матчи с «Лейпцигом». И было бы здорово, чтобы «Зенит» полагался на что-то кроме уже работающих схем. Если у «Петербурга» появится план Б, то станет спокойнее всем – городу, болельщикам, игрокам, тренерам и руководству. Всем, кроме конкурентов по чемпионату России.

«Зенит» – «Бенфика» – 3:1

Все голы «Зенита» в ворота «Бенфики» – у Дзюбы получился курьезный, у Азмуна породистый

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