Голы: нет

Что нужно знать: в Бельгии карма вернула командам должок: «Генк» не пропустил шесть, которые пропустил от «Зальцбурга», «Наполи» не затолкал хотя бы два, которые затолкал «Ливерпулю». Соперники создали безумное число моментов, игроки без помех завершали атаки, но тчетно – попаданий в перекладины и штанги было чуть ли не больше, чем в створ.

Что нужно увидеть: безумный сэйв полузащитника Патрика Грозовски, который коленом спас команду от гола после удара Кулибали по пустым воротам. А еще вакханалию у ворот «Генка» на первых минутах.

Цифры матча: 32. Столько ударов по воротам на двоих нанесли команды, но точность оказалась чудовищной – всего четыре попадания в створ и ни одного гола.

Голы: Мане 9', Робертсон 25', Салах 36', 69' – Хван 39', Минамино 56', Холанн 60'

Что нужно знать: в семи матчах АПЛ «Ливерпуль» пропустил пять мячей – столько же в двух играх ЛЧ. Возможно, в еврокубках Клопп и игроки дают себе послабления, потому что не видят конкурента вроде «Сити» (по крайней мере в группе). Отсюда случаются шоу и курьезы – с 3:0 мерсисайдцы приходят к 3:3 за 20 минут. Повезло, что в команде правит Салах.

Что нужно увидеть: как крайний защитник в позиционной атаке становится форвардом, а еще как лучшего защитника мира почти усаживают на пятую точку и забивают.

Цифры матча: 47. Столько голов было забито в матчах ЛЧ на «Энфилде» с сезона-2017/18 – больше, чем на любом другом стадионе Европы.

3. «Ливерпуль» пропустил дома в ЛЧ так много впервые с 2014 года, когда сгорел «Реалу» и вынул от Роналду с Бензема (было 0:3).

Голы: Дзюба 21', Диаш 70' (автогол), Азмун 78' – Де Томас 85'

Что нужно знать: клуб из Санкт-Петербурга вернул России надежду на сохранение шестой строчки в рейтинге УЕФА: победа приблизила «Зенит» к плей-офф, «Бенфику» – к полноценному вылету из еврокубков. А еще этот матч уже называют лучшим для сине-бело-голубых под руководством Семака, так что пропустившим его в прямом эфире будет что посмотреть на досуге.

Что нужно увидеть: параллели с плей-офф сезона-2011/12, когда «Зенит» тоже круто разобрался с «Бенфикой» дома (тогда было 3:2). Правда, в 1/4 тогда выйти не удалось из-за поражения на «Да Луж» (0:2) – главное этого не повторить.

Ну и крутой перф фанатов «Зенита», само собой.

Цифры матча: 10. Артем Дзюба не уходит с поля без результативного действия в последних десяти матчах «Зенита» в ЛЧ (7 голов, 3 ассиста).

7. «Зенит» и «Бенфика» еще ни разу не сыграли вничью – у российского клуба теперь четыре победы, у португальского осталось три.

3. Забавно, что последние три лигочемпионских автогола «Бенфика» забила себе в играх против клубов из России: с ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом».

Голы: Депай 11', Террье 65'

Что нужно знать: победа «Лиона» максимально запутала ситуацию в группе. Поражение французов вывело бы в лидеры «Зенит» и «Лейпциг», а теперь все стало очень плотно – даже «Бенфика» с нулем очков не унывает. А еще «Олимпик» не наиграл даже на ничью, потому что «РБ» и конкретно Вернер упустили столько моментов, что хватило бы на пару игр.

Что нужно увидеть: две глупейшие ошибки «Лейпцига» перед своими воротами, приведшие к голам – за такое Гаттузо или Симеоне оторвали бы защитникам головы.

Цифры матча: 1. «Лейпциг» впервые в истории выступлений в еврокубках не забил дома – до этого было 10 успешных матчей.

8. «Лион» прервал серию из восьми неудач в Лиге чемпионов, по ходу которой клуб семь раз сыграл вничью.

Голы: Хакими, 35', 89'

Что нужно знать: «Боруссия» не реализовала сотню моментов против «Барсы», не забила примерно столько же против «Славии», но на этот раз пронесло. Хакими двумя точными ударами размочил засуху клуба в ЛЧ и помог ему возглавить группу. При этом над игрой в обороне дортмундцам еще предстоит работать – чехи дважды запороли выходы один на один, которые точно повлияли бы на исход.

Что нужно увидеть: дерзкий забег Ашрафа Хакими на первый гол. Марокканский защитник начал карьеру в «Реале» и вживую видел, как подобное проворачивает Бэйл – в стиле валлийца он и раскидал защиту «Славии».

Цифры матча: 20 лет 332 дня. Столько лет Хакими, который стал автором самого молодого выездного гола в ЛЧ с апреля 2017-го, когда банку «Боруссии» в составе «Монако» положил 18-летний (и 113 дней) Килиан Мбаппе.

Голы: Суарес 58', 84' – Мартинес 3'

Что нужно знать: «Интер» мог решить исход в свою пользу в первые 40 минут (было два супермомента), а в итоге огреб от вернувшегося Месси и злого Суареса. «Барса» выиграла у «нерадзурри» пятый из пяти матчей на «Камп Ноу», чем максимально усложнила жизнь сопернику: не терявшие очков в Серии А черно-синие имеют всего один балл после двух игр в ЛЧ и плетутся третьими в компании «Славии».

Что нужно увидеть: конечно же, первый мяч Суареса. А еще грандиозное спасение Тер Штегена после удара Лаутаро и магический выход «Интера» из обороны с использованием пяток и идеальных передач.

Цифры матча: 33. «Барселона» по-прежнему непобедима на своем поле в Лиге чемпионов. На счету каталонцев уже 30 побед и всего три ничьи, а последнее поражение случилось аж в 2013-м в полуфинале против «Баварии». Помните ту игру?

15. Луис Суарес никак не мог забить на групповой стадии ЛЧ – его серия тянулась аж с сентября 2016-го и продлилась 15 матчей.

Голы: Осимхен 33' – Абрахам 22', Виллиан 77'

Что нужно знать: «Челси» победил в ЛЧ впервые за четыре матча и сделал это очень вовремя, потому что «Аякс» уже забронировал первую строчку и мог сильно оторваться перед спаренными встречами. Впрочем, «синих» не в первый раз в сезоне выручили воспитанники: Томори, Абрахам и Маунт доказали, что в Европе можно играть даже в условиях ограничения на трансферы.

Что нужно увидеть: забитые по самую крышу трибуны на матче «Лилля» (обычно с этим все очень плохо), элегантную обработку мяча от Абрахама при первом голе и удар Виллиана в касание при втором.

Цифры матча: 9. Фанатам «Лилля» впору отчаиваться, потому что серия клуба без побед в Лиге чемпионов явно затянулась (3 ничьи и 6 поражений).

2. Абрахам и Томори впомнили времена Терри с Лэмпардом и создали первый гол. Последний раз англичанин отдавал на англичанина в голевой атаке в марте 2012-го.

Голы: Зиех 8', Промес 34', Ван де Бек 67'

Что нужно знать: «Аякс» потерял в межсезонье Де Йонга и Де Лигта, но остался мощной боевой машиной. Хотя в квалификации амстердамцы тяжело прошли АПОЭЛ и ПАОК, на групповом этапе они пока безупречны – два раза по 3:0 против «Лилля» и «Валенсии» – главных соперников по группе.

Что нужно увидеть: самые красочные эпизоды уместились в 15 минут: сначала Хаким Зиех идеально плюнул в девятку Силлессена, а спустя четверть часа «Валенсия» заработала пенальти, но Парехо отправил мяч покорять космос.

Цифры матча: 15. «Валенсия» потерпела крупнейшее домашнее поражение в Лиге чемпионов со времен унижения от «Интера» в кампании-2004/05 (тогда 1:5).

2. Куинси Промес забил в двух первых лигочемпионских матчах за «Аякс» – последний раз такое в сезоне-2002/03 удалось Рафаэлю Ван дер Ваарту.

Избиение «Тоттенхэма», смешной «Реал» и 0 очков «Локомотива». Какой была Лига чемпионов во вторник