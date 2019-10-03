Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал о характере травмы бразильского одноклубника Малкома.

«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», – цитирует 31-летнего Дзюбу «Чемпионат».

Нападающий также прокомментировал собственное самочувствие: он покидал поле, заметно прихрамывая. «В конце первого тайма мне коленом хорошенького лося зарядил один парень из «Бенфики», я в шоке. Ледика набрал, буду восстанавливаться», – заявил Дзюба.

«Зенит» выиграл у «Бенфики» со счетом 3:1.

Дзюба стал автором первого гола в Лиге чемпионов на «Газпром арене».

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