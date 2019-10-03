«Зенит» выложил фото из раздевалки после «Бенфики». Кокорина не забыли
Клуб поддерживал Александра с самого начала.
«Зенит» выложил фото из раздевалки после домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
На коллективной фотографии присутствует нападающий Александр Кокорин, который освободился из колонии общего режима по УДО и не заявлен на первую часть сезона-2019/20.
- 28-летний Кокорин был осужден на полтора года за участие в двух драках в центре Москвы. Он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом».
- РФС не позволил клубу дозаявить игрока на первую половину сезона.
- «Зенит» выиграл у «Бенфики» со счетом 3:1.
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