«Зенит» выложил фото из раздевалки после домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

На коллективной фотографии присутствует нападающий Александр Кокорин, который освободился из колонии общего режима по УДО и не заявлен на первую часть сезона-2019/20.

28-летний Кокорин был осужден на полтора года за участие в двух драках в центре Москвы. Он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом».

РФС не позволил клубу дозаявить игрока на первую половину сезона.

«Зенит» выиграл у «Бенфики» со счетом 3:1.

«Зенит» должен стать русским «Ювентусом». А он нелогично обыгрывает «Бенфику»

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