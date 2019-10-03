Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Результат потрясающий, тем более, прекрасно понимаем, что португальцы подбираются в таблице коэффициентов. И в таблице Лиги чемпионов это была очень важная победа, так как «Лион» неожиданно победил в Лейпциге. В нашей группе все только начинается.

Не самый идеальный матч, но после не очень хорошей игры с «Локомотивом» было очень важно в Лиге чемпионов показать, что мы держим удар, что все могут упасть, но надо уметь правильно вставать. Мне кажется, мы сделали хороший анализ. Хороший матч. Под конец, конечно, «Бенфика» нас придавила, но моментов у них не было: много подач, много прострелов. Наша защита справлялась. Потрясающее единение показала наша команда. Круто, в Лиге чемпионов только так можно выигрывать матчи.

– Момент с голевой передачей без касания, как в Англии говорят. Это вы успели увидеть или вам крикнули? Это чутье?

– Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе. Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав». Я понял, что нужно пропускать. С «Рубином» я так же пропускал. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола, – цитирует 31-летнего Дзюбу Sports.ru.

«Зенит» выиграл у «Бенфики» со счетом 3:1.

В моменте с третьим голом Дзюба изящно пропустил мяч, катящийся в сторону Азмуна, и иранец перевел его в ворота.

«Зенит» должен стать русским «Ювентусом». А он нелогично обыгрывает «Бенфику»

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