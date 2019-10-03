Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс прокомментировал игру Тибо Куртуа – вратаря национальной команды и мадридского «Реала», который был заменен после первого тайма в матче Лиги чемпионов против «Брюгге».

«К нему должны относиться по-другому. Тибо особенный парень, такая игра ему не свойственна. Обычно в сборной Бельгии он выступает на высочайшем уровне, а в «Реале» страдает от синдрома Де Хеа. Когда «Сантьяго Бернабеу» свистит, нужно оценивать игру всей команды. Куртуа – отличный вратарь, он постарается снова сделать «Реал» счастливым», – цитирует Лемменса Marca.

В первом тайме матча с «Брюгге» 27-летний Куртуа пропустил два мяча и в перерыве был заменен на Альфонса Ареола.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо

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