В матче второго тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «РБ Зальцбург». «Красные» вели 3:0 к 39-й минуте, однако после часа игрового времени счет стал равным.

Австрийцев вдохновила на камбэк пламенная речь тренера Джесси Марша в перерыве. Коуч не сдавался и уверял футболистов, что у них есть шанс перевернуть встречу с победителем турнира. Так в итоге и вышло.

«Это не гребаный товарняк, а матч Лиги чемпионов. Нам нужно играть жестче, быть безжалостными с Ван Дейком – мы слишком его уважаем. Сильны ли они? Да. Но это не значит, что мы должны быть милы с ними, не рубиться в подкатах и не бороться. Они должны понять, что мы здесь чтобы сражаться, а не просто красиво отыграть в своем стиле. Мы приехали не просто сыграть, а нахрен сыграть по-настоящему!

Мы проговорим тактику, но когда мы вернемся на поле – будем полны уверенности. Давайте покажем наше чертово желание бороться. Мы видели, что они сильны, но мы можем играть лучше и вдохнуть жизнь в наш футбол. Уверенность в себе и мощь – вот в чем все дело. Они не слишком сильны на стандартных положениях. Ну же, мы можем больше».

В конце матча Салах все же вырвал для «красных» победу – 4:3.

«Ливерпуль» идет на втором месте в группе E, первый – «Наполи».

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