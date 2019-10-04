Портал WhoScored, специализирующийся на футбольной статистике, опубликовал команду недели в Лиге чемпионов, основанную на собственных рейтингах.

В составе лучших нашлось место страйкеру «Зенита» Артему Дзюбе, забившему гол «Бенфике». Также в команде нападающий «Барсы» Лионель Месси и игроки «Баварии» Левандовский и Гнабри. Последний оформил покер «Тоттенхэму» и получил высший бал. Лучший кипер – Андрей Пятов из «Шахтера».

«Барселона» делит первое место группы F с «Боруссией».

У «Зенита» равенство очков с «Лионом» в группе G – по четыре балла.

Тренер «Лиона»: «Дзюба – великий игрок»

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