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Mundo Deportivo: Зидан знал о плохом самочувствии Куртуа, но поставил его на матч с «Брюгге»
Зизу принял неоднозначное решение, о котором наверняка пожалел.
«Реал» горел «Брюгге» 0:2 в матче Лиги чемпионов, и в перерыве Зидан поменял Куртуа на Альфонса Ареола. Изначально казалось, что проблема была в ужасной игре кипера, но позже выяснилось, что у игрока возникли проблемы со здоровьем.
Правда, начались они еще до матча, и Зидан об этом знал, но все равно выставил бельгийца в основе, сообщает Mundo Deportivo. Тибо еще утром в день игры почувствовал недомогание и проблемы с желудком, но выразил желание участвовать в матче. Зизу пошел на поводу у игрока, который пропустил два сомнительных мяча за 45 минут.
Ранее сообщалось, что после матча кипер не мог самостоятельно управлять авто, и до дома его подвез отец.
«Реал» выпустил официальное заявление о состоянии здоровья бельгийца. Диагноз болезни Тибо – острый гастроэнтерит, но футболист уже идет на поправку. Никаких панических атак, о которых писали некоторые медиа, не было.
- Матч с «Брюгге» завершился ничьей – 2:2.
- «Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги.
Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо