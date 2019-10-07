Возможно, капитан «Барселоны» Лионель Месси больше не сыграет в футбол на территории Англии. Все дело в выходе Великобритании из Евросоюза и в судимости аргентинца.

Лео условно осужден на 21 месяц лишения свободы за махинации с налогами. Благодаря испано-аргентинскому паспорту Месси имеет право въезжать в Великобританию с условным сроком, но, как сообщает The Sun, после завершения процесса Брексита поблажки для граждан ЕС прекратят действие и посещение британских островов для Лео формально будет незаконным.

Капитан «Барселоны» рискует лишиться возможности путешествовать со своим клубом на матчи Лиги чемпионов в Великобританию и играть с британскими сборными на выезде за национальную команду.

Возможное решение для пятикратного обладателя «Золотого мяча» – вмешательство УЕФА.

Месси забил свой первый гол сезона в матче с «Севильей».

«Барселона» идет на втором месте в чемпионате.

Месси обвиняют в отсутствии лидерских качеств, но это не так. Лео регулярно выручает «Барсу»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android