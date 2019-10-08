Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лион» решился на смену тренера. Клуб уволил Силвиньо, руководившего командной с лета. Один из кандидатов на вакантный пост – Арсен Венгер, находящийся без работы после ухода из «Арсенала».

По информации Le Parisien, кроме Арсена, в шорт-лист потенциальных соискателей входят экс-коуч сборной Франции Лоран Блан, бывший игрок «ПСЖ» Тьяго Мотта и Реми Гард, уже работавший с клубом с 2011-го по 2014 год.

69-летний Венгер находится в творческом отпуске уже больше года. Француз покинул «канониров» в конце сезона-2017/18 после 22 лет в клубе.

Силвиньо попросили на выход из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Франции: после девяти туров клуб находится на 14-й строчке.

В ЛЧ все неплохо – команда уступает лидирующему в группе «Зениту» лишь по дополнительным показателям. Соперники уже провели очный матч, встреча закончилась со счетом 1:1.

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