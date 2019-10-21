Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть отправлен в отставку уже во вторник 22 октября – в случае поражения от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании клуб идет в одном балле от лидирующей «Барселоны», зато в главном европейском турнире у мадридцев ничья и поражение после двух матчей. Также боссов настораживают настроения внутри раздевалки, где доверие к французскому коучу постепенно ослабевает.

Mundo Deportivo сообщает, что у клуба уже есть список потенциальных кандидатов на замену: возглавляют его Моуринью и Аллегри. Жозе находится без работы после увольнения из «МЮ» в прошлом сезоне. Недавно президент «Лиона» сообщил, что португалец отказался возглавить его клуб, потому что уже определился со следующим местом трудоустройства. Макс ушел в творческий отпуск после расставания с «Ювентусом», но предложение «Реала» может его соблазнить.

В первый период у руля клуба Зидан выиграл три ЛЧ подряд.

Ранее Жозе уже работал с испанским клубом с 2010-го по 2013 год.

«Реал» и «Барса» отказались меняться кругами на Класико. Но матч все равно могут перенести в Мадрид

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