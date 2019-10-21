Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» оценил возможность сдержать звездного форварда итальянцев Криштиану Роналду и сравнил его с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Локомотив» попал в одну из самых сложных групп. «Ювентус» и «Атлетико» – одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в «Ювентусе» есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

Нет какого-то одного рецепта [против Роналду]. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у «Ювентуса». Посмотрим, что получится» – сказал 31-летний Хёведес «Российской газете».

Немец стал игроком «Локо» летом 2018 года, железнодорожники заплатили 4 миллиона евро.

Ранее Хёведес был в аренде в «Ювентусе», права на него принадлежали «Шальке».

«Локомотив» и «Ювентус» сыграют в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ во вторник, 22 октября.

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