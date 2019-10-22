Ставка: гости выиграют с форой «плюс два» за 1,65

Юрий Семин, «Локомотив»Getty Images

Оба клуба идут на солиднейшей победной серии, но если для «Юве» это норма, то «Локомотив» реально нашел игру и демонстрирует лучший футбол за все время после камбэка Семина. Сам Палыч тоже на кураже: сразу после матча в Грозном рванул в Турин, чтобы изучить, как «синьора» разберется с «Болоньей».

Есть ощущение, что букмекеры зря недооценивают москвичей: они набрали форму, достойно смотрятся в ЛЧ и сыграют в Италии вообще без давления. Разгрома однозначно не случится – хитрый Семин уже явно придумал для Сарри несколько ловушек. Понятно, что ставка с форой 2 – заход под возврат, но вдруг «Локо» совершит еврокубковое чудо? Такой сценарий точно не фантастический.

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Ставка: победа «Мадрида» за 1,65

Никаких прелюдий: «Мадрид» сильнее и злее, чем турки, поэтому потеря очков может произойти лишь в одном случае – если игроков правда достал Зидан, и они ждут нового коуча. Но вообще недавнее поражение от «Мальорки» смотрелось не как слив француза, а как обычная провальная игра – у каждого гранда периодически бывают такие катастрофы.

Против «Галатасарая» должно залететь все, что осталось за кадром на курортном острове. Если веришь в Зидана, который признался, что хочет тренировать «Реал» вечно, переходи по ссылке и бери чистую победу. Только не тормози – коэффициент обязательно упадет.

Ставка: вин «горожан» с форой «минус два» за 1,9

Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Типичный Пеп: чем больше он хвалит соперника за стиль на пресс-конференциях, тем жестче «Сити» накажет оппонента на поле. Теперь – несколько цитат:

1. «Одно удовольствие наблюдать за игрой «Аталанты»

2. «Просто невероятно, что «Аталанта» проделала в прошлом сезоне и делает в этом»

3. «Все, что я прежде говорил о Сарри, могу сказать и о Гасперини. Мне посчастливилось с ним познакомиться»

Учитывая, что для Сарри Гвардиола очень долго оставался самым неудобным соперником, исход ясен: итальянцев порвут. Тем более, «Аталанта» уже сама может подзабить на ЛЧ, где шансы на плей-офф умерли за два первых тура. Вероятно, Пеп безжалостно растерзает Гасперини, но в послематчевом интервью обязательно похвалит коллегу и объяснит, что это не «Аталанта» провалила встречу, а «Сити» сыграл божественно.

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Ставка: обе забьют за 1,62

Даже дохлый «Зенит» Манчини вонзил немцам на выезде – значит, и нынешняя команда обязана расстроить Нагельсманна хотя бы один раз. Статистика подтверждает эту теорию: в целом «Лейпциг» неплох в обороне (третье место в Бундеслиге), но из восьми матчей у команды только два сухаря – так себе результат. Поэтому надо грузить на «обе забьют» – наивно думать, что бригада зенитовских вратарей уедет из Германии без пропущенных.

Впрочем, имеется и ставка для смелых. 2,11 на то, что «Зенит» втащит больше одного мяча – неплохо, пусть и с запредельными шансами на возврат. Если такой расклад не отпугивает, вэлкам по ссылочке.

А еще:

– «Челси» не проиграет «Аяксу» в гостях за 1,61. Почему должно заходить? Во-первых, Лэмпс почти поставил «синим» игру – они в полном порядке. Во-вторых, даже в триумфальном сезоне-2018/19 «Аякс» в Амстердаме играл ощутимо хуже, чем в гостях. В-третьих, кэф перегрет из-за бодрого старта голландцев в ЛЧ (6:0 за два матча). Кому-то пора их усмирить – скорее всего, это сделает Фрэнк Лэмпард 23 октября в 19:55.

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