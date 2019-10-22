Сарри изменил Роналду в «Ювентусе». Это самая активная версия Криштиану за всю карьеру

Взаимодействие с полузащитой

Когда Карло Анчелотти познакомился с Криштиану в «Реале», у итальянца возникла мысль перевести Роналду в нападение. Португалец отказался, о чем впоследствии рассказал помощник Анчелотти Пол Клемент: «На первой предсезонке мы пробовали Криштиану нападающим. Он сказал Карло, что ему неудобно на этой позиции, и он не хочет играть спиной к воротам. Это была не самая сильная его сторона».

Анчелотти придумал альтернативный план. Карло метался между двумя требованиями – обеспечить Роналду свободу, но при этом не ставить его в нападение. Итальянец выбрал вариант, который не просто устроил всех (Криштиану, команду, самого Анчелотти), но и стал одним из лучших тактических решений сезона-2013/14.

Особая роль в нем была у Анхеля ди Марии. Аргентинец начинал матчи в роли левого центрального полузащитника – у него был соответствующий опыт игры за «Бенфику». Криштиану – наоборот, стартовал на левом фланге. Когда «Реал» получал мяч и прижимал соперника, все менялось. Ди Мария переходил из центра поля на левый край, а Роналду – выдвигался с фланга в чужую штрафную.

Типичная картина для «Реала» в сезоне-2013/14. Ди Мария на фланге, Роналду – в нападенииEurosport

Это запустило первый этап Роналду-трансформации. С каждым годом он наносил все больше ударов из штрафной и все больше становился похож на типичного нападающего. Задумка Анчелотти максимально раскрыла качества героев в тот отдельный сезон: Анхель таранил фланг за счет скорости, Криштиану отклеивался от защитников во время подач или прострелов, в том числе от АДМ.

То же самое происходило и с игрой в защите. Когда «Реал» переходил на свою половину поля, то окончательно перестраивался на 4-4-2. «Мы знали, что если Криштиану задержится в атаке, то Анхель сможет подстраховать его и помочь игравшему слева Марсело», – уточнил Клемент.

В «Ювентусе» процесс работает по-другому. Во-первых, есть серьезный контраст в схемах: если Анчелотти перестраивался на 4-4-2 в линию, то Сарри перешел по ходу этого сезона на 4-4-2 с ромбом в центре поля. Маурицио объяснил это тем, что в «Ювентусе» слишком много центральных полузащитников, а ромб позволяет разместить максимум из них.

Во-вторых, изменилась позиция Криштиану. В «Реале» он изначально играл слева и только потом перемещался в штрафную в пару к Кариму Бензема. В «Ювентусе» он уже стартует как один из двух нападающих. Все это автоматически перестроило взаимодействие Роналду с полузащитниками.

В такой конфигурации Криштиану может спокойно выходить из штрафной, забегать на фланги и подавать сам. Его позицию в боксе все равно компенсируют полузащитники с умением ворваться в штрафную – Аарон Рэмзи, Сами Хедира или Блез Матюиди. Это предусмотрено системой Сарри, в которой полузащитников целых четыре (значит, сразу двое могут подключаться в атаку), а края не заполнены до конца (значит, Криштиану может помочь и вспомнить молодость).

Нападающий Роналду отошел на фланг и вешает в штрафную. Навесы замыкает Рэмзи – один из полузащитниковEurosport

Снова Роналду сместился на фланг. Снова вешает на одного из полузащитников – в данном случае на ХедируEurosport

По цифрам Роналду не сильно прибавил в создании моментов (1,7 паса под удар против 1,6 в прошлом сезоне), но показательно, насколько более качественными они стали. В прошлом сезоне Криштиану выдавал за матч всего 0,17 ожидаемых голевых передач, сейчас – 0,33. То есть, ассиста от Роналду можно ждать в каждой третьей игре. Раньше – только в каждой шестой.

Еще раз зафиксируем. У Анчелотти португалец начинал на фланге, затем перестраивался в штрафную и сам завершал моменты, созданные полузащитниками. У Сарри он остается главным оружием, но при этом имеет право выходить из роли нападающего, смещаться на фланг и оттуда создавать моменты для полузащитников. Система работает противоположным образом, но так же эффективно.

Роль в прессинге

Перед приходом Анчелотти с Криштиану намучился Жозе Моуринью. Особенного бесили капризы Роналду и его нежелание пахать на команду. Корреспондент El Pais Диего Торрес передавал слова Моуринью с одной из тренировок: «Криш, ты жалуешься на оборонительный стиль, но знаешь ли ты причину, почему мы играем именно так? А причина – это ты. Ты не хочешь отрабатывать в защите, ты не хочешь прикрывать фланги. Вот почему я вынужден играть с низкой обороной».

С одной стороны, умение Моуринью подстроиться под главную звезду сделало «Реал» одной из лучших контратакующих команд мира. Роналду блистал в этом стиле и был, вероятно, самой яркой версией за всю карьеру. С другой, соперники постепенно адаптировались к системе «Мадрида» и отдавали им мяч. «Реал» лишился возможности контратаковать, а лень Криштиану не позволяла создавать моменты через прессинг или контрпрессинг. «Бланкос» стали предсказуемыми.

В первый заход Зидана проблема проявлялась по-другому. Одну из самых убедительных побед на «Сантьяго Бернабеу» в этот отрезок одержал «Бетис» Кике Сетьена. После матча тренер рассказал, что бил именно по слабостям «Реала» в прессинге. Этот «Мадрид» пытался прессинговать, но недисциплинированность Криштиану уничтожала идею.

«Мы знали о слабых местах «Мадрида» и изучили их прессинг: сколько игроков прессингуют, насколько они упорно работают. Если ты владеешь мячом, ты заставляешь соперника бегать – и, думаю, мы смогли преодолеть их давление», – говорил Сетьен после победы в сезоне-2017/18.

На старте этого сезона главной слабостью «Ювентуса» тоже был прессинг. Команды Сарри в этой фазе перестраиваются на 4-4-2. Ключевую роль в ней исполняют нападающие – они начинают прессинг и дают сигнал к давлению партнерам. Криштиану плохо изучил эти принципы, из-за чего «Ювентусу» приходилось откатываться на свою половину. Никакой разницы по сравнению с командой Макса Аллегри не было.

Ближе к октябрю Маурицио подогнал систему под Криштиану. Теперь вся команда прессингует персонально, особенно если соперник нацелен на короткие розыгрыши от вратаря. Требования к Роналду сократились в объеме – ему нужно лишь играть по своему защитнику. Криштиану уловил идею, благодаря чему «Турин» все больше напоминает типичную команду Сарри.

Матч с «Байером». «Ювентус» прессингует персонально, Хедира выдвинулся в тройку нападающих. Роналду контролирует пас на своего защитникаEurosport

Матч с «Интером». «Ювентус» снова прессингует персонально, Хедира снова в высокой позиции. Роналду выдвигается на своего защитникаEurosport

Даже если «Ювентус» играет против команд с тройкой защитников, Сарри не ставит перед Роналду задачу закрывать двух из них. Наоборот, Маурицио подтягивает одного игрока из полузащиты. Как правило, это Сами Хедира. В результате соперник не может использовать численный перевес, а Роналду по-прежнему закрывает только своего оппонента.

В больших матчах это сильно помогло «Ювентусу». Несмотря на то, что туринцы проиграли по владению и «Байеру» (46%), и «Интеру» (49%), команда Сарри провела на своей трети поля меньше времени, чем соперник. «Юве» банально прижал противников прессингом. Этот прогресс относительно старта сезона стал возможен в том числе благодаря Криштиану.

Игра в связке нападающих

Под руководством Зидана Роналду окончательно превратился в нападающего штрафной. Компенсировать его отсутствие на фланге уже не мог полузащитник типажа Ди Марии. Во-первых, самого Анхеля в команде давно нет; во-вторых, на его позиции Тони Кроос – немец играет в другом стиле, хорошо разыгрывает мяч, но не обладает даже средней скоростью, чтобы заполнять фланг.

Приспособиться под эволюцию Криштиану пришлось Кариму Бензема. Француз был номинальным форвардом, но в процессе игры покидал штрафную и уходил на левый фланг. Это позволяло «Мадриду» соблюдать баланс, а Роналду – оставаться в боксе и ловить навесы Дани Карвахаля или Марсело.

«Успех Роналду во многом зависит от трудолюбия Бензема. Карим – очень спокойный и скромный парень, но также он великолепный игрок. Его стиль позволяет Роналду блистать и забивать, хотя он тоже остается футболистом топ-уровня. Я считаю Бензема и Роналду идеальным дуэтом в атаке», – восхищался уже со стороны Анчелотти.

Типичный эпизод для Бензема и Роналду. Карим отошел на фланг, Роналду открывается в штрафнойEurosport

Как мы уже проговорили, нынешний Роналду может сам уходить во фланг и создавать моменты партнерам. У Гонсало Игуаина, его напарника по нападению «Юве», такой необходимости уже нет. Но Криштиану настолько активен, что совмещает не только игру в штрафной и смещения в края, но и розыгрыши в опорной зоне соперника. Игуаин блестяще их понимает и обменивается с Роналду двоечками.

В этом плане крайне полезной была уже эволюция аргентинца. В «Наполи» Сарри он был игроком одного касания и замыкал фирменный Саррибол. После ухода из «Наполи» Гонсало прокачался в игре спиной к воротам. Его голевой пас на Пауло Дибалу в матче с «Тоттенхэмом» – олицетворение прогресса.

Типичный эпизод для Игуаина и Роналду в «Ювентусе». Оба ждут передачи, чтобы разыграть в опорной соперникаEurosport

Таким образом, Роналду может оказаться сразу в трех частях поля – на фланге, в штрафной или в опорной зоне соперника. Каждый раз партнеры адаптируют свою позицию под него. Система Сарри лишь помогает Роналду быть настолько непредсказуемым.

В прессинге уже сам Сарри адаптировался под просьбу португальца и изменил систему давления под него. Это признак того, что тренер и главная звезда нашли общий язык и четко представляют, чего хочет каждый. Если Маурицио улучшит позиционную атаку «Юве» до уровня его «Наполи», мы получим совсем страшного Роналду – не с точки зрения уровня, а с точки зрения разнообразия игры. Здорово, что в свои 35 Криштиану хотя бы просто близок к этому.

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