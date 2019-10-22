На матче молодежных команд «Олимпиакоса» и «Баварии» случилась жесть: местные ультрас напали на приезжих фанатов прямо во время игры.

Встреча проходила в рамках Юношеской лиги УЕФА в преддверии матча основных составов. Мюнхенцы деклассировали оппонента со счетом 4:0, и на 84-й минуте терпение местных болельщиков лопнуло.

Отомстить обидчикам они решили довольно жестоко: 70 хулиганов выбежали на поле и устроили налет на сектор немецких болельщиков. Четверо из них получили серьезные повреждения.

«Олимпиакос» выпустил официальное заявление, в котором осудил действия фанатов и отметил, что таким болельщикам нет места в семействе клуба.

Команда «Баварии» до 19 лет возглавляет группу B молодежного первенства. У нее семь баллов.

Сверстники из «Олимпиакоса» идут на последнем месте – у них одно очко.

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