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Ультрас «Олимпиакоса» напали на фанатов «Баварии» во время матча Юношеской лиги УЕФА

Ультрас «Олимпиакоса» напали на фанатов «Баварии» во время матча Юношеской лиги УЕФА
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Жутковатые кадры.

На матче молодежных команд «Олимпиакоса» и «Баварии» случилась жесть: местные ультрас напали на приезжих фанатов прямо во время игры.

Встреча проходила в рамках Юношеской лиги УЕФА в преддверии матча основных составов. Мюнхенцы деклассировали оппонента со счетом 4:0, и на 84-й минуте терпение местных болельщиков лопнуло.

Отомстить обидчикам они решили довольно жестоко: 70 хулиганов выбежали на поле и устроили налет на сектор немецких болельщиков. Четверо из них получили серьезные повреждения.

«Олимпиакос» выпустил официальное заявление, в котором осудил действия фанатов и отметил, что таким болельщикам нет места в семействе клуба.

  • Команда «Баварии» до 19 лет возглавляет группу B молодежного первенства. У нее семь баллов.
  • Сверстники из «Олимпиакоса» идут на последнем месте – у них одно очко.

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