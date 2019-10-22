Eurosport
Пятов нелепо обезвредил соперника приемом из рестлинга и привез пенальти
Кипер не растерялся бы на ринге.
В матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) произошел забавнейший эпизод: вратарь хозяев Андрей Пятов борцовским приемом повалил соперника во вратарской.
Гости подавали угловой – ничто не предвещало беды, когда кипер зачем-то схватил оппонента за шею и повалил на газон. Счет на тот момент был равным, но судья указал на точку, и гости повели.
Один из пользователей твиттера довольно удачно сравнил фол Пятова с приемом из WWE.
- На 75-й минуте украинский клуб сравял счет. Матч завершился со счетом 2:2.
- У «Шахтера» и «Динамо» по 4 очка после первого круга.
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