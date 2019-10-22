В матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) произошел забавнейший эпизод: вратарь хозяев Андрей Пятов борцовским приемом повалил соперника во вратарской.

Гости подавали угловой – ничто не предвещало беды, когда кипер зачем-то схватил оппонента за шею и повалил на газон. Счет на тот момент был равным, но судья указал на точку, и гости повели.

Один из пользователей твиттера довольно удачно сравнил фол Пятова с приемом из WWE.

На 75-й минуте украинский клуб сравял счет. Матч завершился со счетом 2:2.

У «Шахтера» и «Динамо» по 4 очка после первого круга.

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