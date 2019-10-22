Неймар пропустил столько же матчей за «ПСЖ», сколько сыграл

Сумасшедшая статистика Неймара: бразилец пропускает половину матчей «ПСЖ».

Ней не вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Брюгге», таким образом он пропустил половину игр «ПСЖ» после рекордного трансфера из «Барсы» за 222 млн евро в 2017 году.

Бразилец получил еврокубковый бан за критику арбитров матча «МЮ» – «ПСЖ» в прошлом сезоне и должен был дебютировать в новом розыгрыше ЛЧ в игре против бельгийцев, но не сложилось. Ней сгонял в сборную и получил травму – игрок будет отсутствовать минимум месяц. Это значит, что футболист пропустил 63-й матч из 126 после своего перехода в команду.

Восемь игр Неймар пропустил из-за различных дисквалификаций, какую-то часть из-за исключения из первой команды после сорвавшегося трансфера в «Барселону», но большинство – из-за травм. Повреждения не позволили бразильцу помочь «Парижу» в 53 играх.

27-летний игрок из-за травмы пропустил триумфальный для Бразилии Кубок Америки.

Ней все лето выпрашивал переход обратно в «Барсу», но клубы не сошлись по цене.

Гризманн адаптировался в «Барсе». Неймар больше не нужен

Качай приложение Eurosport для iOS и Android