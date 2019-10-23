Голы: Кроос 18'

Что нужно знать: Зидана незадолго до матча оповестили, что неудовлетворительный результат в Турции поставит крест на его карьере у руля «бланкос». Французу не хотелось терять престижное место работы, а игроки поддержали тренера в этом желании. Хотя победа над «Галатасараем» получилась скромной, по факту «Реал» был очень хорош – лишь Муслера и невезение в завершении атак не позволили «Мадриду» выиграть крупнее.

Что нужно увидеть: яркий пример, почему гости победили всего в один мяч – в этом эпизоде Азар сделал все на высшем уровне, но зачем-то вместо гола заработал очко в Сrossbar Сhallenge.

Цифры матча: 14. «Реал» обрушил шквал из 28 ударов на ворота Фернандо Муслеры, 14 раз попал в створ, но забил лишь однажды. Видимо, кое-кому стоит поработать над реализацией.

8. «Галатасарай» скоро отпразднует юбилейный десятый матч без побед в ЛЧ – пока же турецкий клуб тормознулся на отметке в восемь игр (=2-6).

Голы: Икарди 7', 63', Мбаппе 61', 79', 83'

Что нужно знать: парижан не остановить на групповом этапе ЛЧ. Ребята Тухеля вынесли «Реал», «Галатасарай» и «Брюгге» с общим счетом 9:0, хотя выступали без нескольких лидеров, в том числе Неймара. Хотя, стоит ли упоминать бразильца, если в команде есть гениальный Мбаппе (со скамейки за 31 минуту оформил хет-трик + ассист), в атаке рвет голодный Икарди (5 голов в шести матчах), а в полузащите парит Ди Мария (три голевые), которого списали уже сотню раз.

И да – похоже, «ПСЖ» первым оформит выход в плей-офф. Уже после четвертого тура.

Что нужно увидеть: исключительный по замыслу и безупречный по исполнению пас Ди Марии на третий гол Мбаппе – защитник просто испугался испортить такую красоту.

Цифры матча: 4. Мауро Икарди идеально вписался в структуру «ПСЖ» и забил в четвертом матче подряд, хотя провел всего шесть игр за клуб. Эдинсону Кавани в ближайшее время будет очень грустно.

11. Килиан Мбаппе стал первым за 11 лет игроком, оформившим хет-трик после выхода на замену. В 2008-м такой же трюк провернул Хосеба Льоренте из «Вильярреала», закинувший трешку в сетку «Ольборга».

Голы: Коноплянка 16', Додо 75' – Ольмо 25', Орсич 60' (П)

Что нужно знать: «Шахтер» и «Динамо» после двух матчей выяснили, что именно они поборются за право выползти из группы C следом за «Сити». Но первый очный матч никакой определенности не дал – новичок «горняков» Додо вышел на замену и спустя девять минут забил во втором подряд матче за клуб, выкрав ничью. Тем не менее, даже после 2:2 «Шахтер» в не очень выгодном положении – украинский гранд, который 11 лет назад обыграл «Загреб» 5:1 по сумме двух матчей, пока уступает по дополнительным показателям.

Что нужно увидеть: максимально дурацкое и необязательное нарушение правил со стороны Андрея Пятова, приведшее к пенальти в ворота «Шахтера». Если бы не гол Додо, то удар Орсича с точки стал бы победным, а украинский вратарь словил бы громадную порцию хейта.

Цифры матча: 20. Столько лет загребское «Динамо» не набирало очков в выездных матчах Лиги чемпионов – в последний раз хорваты не проиграли в 1999-м, сыграв также вничью 2:2 на поле «Марселя».

Додо вколотил 80-й бразильский мяч «Шахтера» в Лиге чемпионов. Больше представители этой латиноамериканской страны забивали только за «Барселону» – 85.

Голы: Агуэро 34', 38'(П), Стерлинг 58', 64', 69' – Малиновский 28'(П)

Что нужно знать: «Сити» в свойственном ему кровожадном стиле съел на «Этихаде», наверное, худшую команду турнира. Если кто-то поверил, что после 1:0 «Аталанте» что-то светит, то ему лучше не смотреть матчи с участием «горожан». Агуэро и Стерлинг включили скорость и мгновенно измололи защиту соперника, которого от еще большего позора спасли кипер Пьерлуиджи Голлини и все тот же Стерлинг – англичанин заходил на покер, но не забил выход на полупустые ворота.

Что нужно увидеть: второй мяч Рахима Стерлинга, которым он доказал – оставлять его на скорости один в один против защитника – смертельно для соперника.

Цифры матча: 8. Рахим Стерлинг громыхнул хет-триком за 12 минут и стал восьмым англичанином, забившим три мяча в матче ЛЧ.

А еще у Рахима 24 очка в 17 матчах этого сезона – в Лиге чемпионов у него 4+2.

«Аталанта» – первая команда из Италии, проигравшая три стартовые встречи в главном еврокубке.

Голы: Дибала 77', 79' – Алексей Миранчук 30'

Что нужно знать: «Локомотив» был в 13 минутах от, возможно, главной сенсации всего группового этапа. «Ювентус» не проигрывал в этом сезоне, но мог получить болезненную оплеуху от скромного клуба из России – не сложилось. Куадрадо и другие звезды «бьянконери» нашли слабое место «Локо» на левом краю обороны (Идову еле передвигал ноги), откуда пришли два гола: Дибала сыграл бесподобно, Гилерме сделал все возможное, «Ювентус» не позволил Европе смеяться над собою следующие две недели.

Что нужно увидеть: слаломный прорыв Алексея Миранчука сквозь 85-миллионного Де Лигта, пас между ног Куадрадо и пушечный удар под перекладину – кажется, кто-то сделал очень неплохой шаг навстречу европейскому клубу.

Цифры матча: 50. Стольким клубам в ЛЧ противостоял Криштиану Роналду. Больше соперников в еврокубке повидали только Райан Гиггз (51) и Икер Касильяс (53).

14. «Локомотив» пропустил в 14-м выездном матче ЛЧ подряд – последний раз железнодорожники выходили с чужого поля сухими в сезоне-2002/03, когда сыграли по нулям с «Брюгге».

39. «Ювентус» проиграл только два из последних 39 домашних матчей в Лиге чемпионов, взяв верх в 27 из них.

Голы: Мората 78'

Что нужно знать: «Байеру» необходимы очки, чтобы хотя бы навязать «Локомотиву» борьбу за Лигу Европы, но пока у клуба Петера Боса ничего не выходит. Следом за поражениями от «Ювентуса» и железнодорожников последовала неудача на «Ванда Метрополитано». Хотя сказать, что она закономерная, нельзя – команды играли в ультраунылый футбол, а все решил, по сути, один удар в створ.

Что нужно увидеть: красивое, но бесполезное падение Диего Косты в штрафной соперника, на которое не купился главный арбитр матча из Португалии Суариш Диаш.

Цифры матча: 20. Благодаря Альваро Морате «Атлетико» забил в 20-м подряд домашнем матче группового этапа ЛЧ под руководством Диего Симеоне. Вы спросите, кто последний сдержал мадридцев? Ответ: пока клуб возглавляет Эль Чоло, таких соперников не нашлось.

Голы: Эль-Араби 23', Гильерме 79' – Левандовский 34', 62', Толиссо 75'

Что нужно знать: «Бавария» разносит соперника за соперником в ЛЧ, но при этом у команды наблюдаются серьезнейшие проблемы в обороне. В последних пяти матчах Ману Нойер пропустил девять мячей – и не все они от больших команд. Если мюнхены решили играть по бразильской системе, то это будет весело и интересно, но уже сейчас очевидно, что не со всеми противниками такое прокатит.

Что нужно увидеть: шикарную ракету Корентена Толиссо, принесшую «Баварии» непростую победу в Греции.

Цифры матча: 58. Роберт Левандовский вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Поляк опередил Ван Нистелроя и находится в двух мячах от четвертой позиции, которую с 60-ю мячами занимает Карим Бензема.

Голы: Кейн 9', 72', Сон 16', 44', Ламела 57'

Что нужно знать: во втором туре «Тоттенхэм» получил семь мячей от «Баварии», но не развалился и бросил ответочку в виде пяти мячей «Црвене Звезде». Идеальный матч провело атакующее трио хозяев Кейн-Сон-Ламела, которое затерзало сербов. Особенно хорош был аргентинец, который не только раздавал конфеты партнерам, но и красиво завершал наступления яркими ударами.

Что нужно увидеть: как бывший полузащитник «Челси» и «Севильи» Марко Марин, который теперь капитанит в «Црвене», подарил «Тоттенхэму» третий гол. До настолько корявого дриблинга не опускался даже Алексей Березуцкий.

Цифры матча: 16. Харри Кейн забил столько на групповой стадии ЛЧ. Среди англичан он второй после Скоулза, у которого 19 мячей.

2. «Тоттенхэм» – вторая команда, которая провела подряд два матча с разницей «минус пять» и «плюс пять». Первая – «ПСЖ», когда получила 1:6 от «Барсы», а в следующем розыгрыше прошлась по «Селтику» (5:0).

«Реал» спасет Зидана, «Зенит» удивит в Лейпциге. Главные ставки на Лигу чемпионов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android