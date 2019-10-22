«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Турине – 2:1.

В первом тайме «Юве» создал минимум моментов: на 20-й минуте Роналду не попал с трех метров в пустые ворота. «Локо» же ответил единственной контратакой, где Алексей Миранчук среагировал на добивании и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме железнодорожники наглухо закрылись, но это не помешало Дибале расправиться с обороной. Сначала Пауло из-за штрафной положил мяч в девятку.

Через две минуты Гилерме отбил дальний удар Сандро, но Дибала расстрелял кипера «Локо» с нескольких метров.

После этого матча «Ювентус» сравнялся с «Атлетико» по очкам – теперь их семь – и делит первое место, а «Локомотив» с тремя очками остался на третьей строчке.

Ответную игру в группе команды проведут 6 ноября.

Качай приложение Eurosport для iOS и Android