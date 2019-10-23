«ПСЖ» растерзал «Брюгге» в выездном матче Лиги чемпионов. Основной вклад в разгром бельгийцев внес страйкер парижан Килиан Мбаппе.

Француз появился на поле на 52-й минуте матча и прихлопнул интригу мощным хет-триком.

Через 10 минут после выхода нападающий подкараулил неудачный вынос голкипера и головой отправил мяч в сетку.

На 79-й минуте Мбаппе влетел в штрафную, получил мяч на ход, пронесся мимо защитника с вратарем и катнул в пустые.

А еще через несколько минут Килиан оформил хет-трик. Ди Мария отметил его открывание гениальной передачей, и французу оставалось только покатить мимо кипера.

«ПСЖ» выиграл со счетом 5:0.

В этом матче Неймар мог сыграть впервые после еврокубкового бана, но сломался в сборной.

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