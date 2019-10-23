Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился деталями диалога с Роналду – тренер и игрок перекинулись парой слов после очного матча.

– О чем поговорили с Роналду?

– Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.

Слова тренера приводит «Sportbox».

Москвичи вели в счете до 77-й минуты, но уступили после дубля Дибалы – 1:2.

«Локомотив» остался на третьем месте (3 очка).

Лидерство делят «Ювентус» и «Атлетико». У них по 7 очков.

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