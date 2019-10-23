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Семин рассказал, о чем говорил с Кришем после матча
Коуч «Локомотива» перекинулся парой слов со звездой «Ювентуса».
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился деталями диалога с Роналду – тренер и игрок перекинулись парой слов после очного матча.
– О чем поговорили с Роналду?
– Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.
Слова тренера приводит «Sportbox».
- Москвичи вели в счете до 77-й минуты, но уступили после дубля Дибалы – 1:2.
- «Локомотив» остался на третьем месте (3 очка).
- Лидерство делят «Ювентус» и «Атлетико». У них по 7 очков.
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